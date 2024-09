José Armas: un camarógrafo de cinco estrellas

El camarógrafo José Armas junto a un colega periodista. Fotos: Cortesía del entrevistado

Tempranito llega al lugar indicado, busca el mejor ángulo y posiciona el trípode. Con delicadeza extrae de la maleta negra la cámara cuya batería chequeó antes de salir, como quisquillosamente siempre hace. Ajusta el blanco, pregunta detalles sobre qué sucederá para situarse en los planos televisivos que pudieran ser útiles en edición, y luego se fuma el cigarrillo habitual.

Si hay alguien que disfruta su trabajo es José Antonio Armas Falcón. De los camarógrafos de Telebandera, él es el que más tiempo lleva en activo. Dicen que a veces ni siquiera hace falta levantar un teléfono para citarle a una cobertura periodística, porque suele andar tras la noticia, cámara en mano.

“Inicié mi vida laboral como chófer. Tenía todas las licencias de conducción, menos rastra. Yo era chofer operador de grúa y estuve mucho tiempo en la carretera.

“Llego a Telebandera cuando la desaparición física del Comandante en Jefe. Anteriormente, trabajaba en Varadero, también vinculado a la cámara. En aquel entonces, Miriam Sobrado, a quien le agradezco muchísimo, se me acerca y me propone colaborar con el telecentro municipal cardenense. Así empecé haciendo cositas y el bichito de trabajar en la televisión fue entrando, hasta que un buen día decidí dedicarme por completo al medio. Luego me habilité, y hoy estoy evaluado como camarógrafo segundo nivel”.

Las preguntas le ponen un poco nervioso, no así el trabajo. Para asumir su rol no le tiemblan las manos ni le traicionan los nervios. Cabeza, tronco, extremidades y cámara parece ser la composición corporal de José Armas.

“Me gusta más la fotografía en movimiento, la considero espontánea y natural. La otra lleva sus poses, y desde el principio me incliné más por el video. El camarógrafo debe trabajar a la par con el periodista, como un equipo. Uno redacta sobre lo que el otro va capturando. El periodista puede orientarte: ‘Hazme esto porque quiero hablar de eso, quiero un plano detalle de aquello’… Las sugerencias son válidas de ambas partes.

“He tenido la suerte de trabajar con maravillosos profesionales; intento respaldarlos con buenos planos, con buena fotografía. Un amigo periodista, Ariel Aymée, me dijo en una ocasión: ‘Armas, por muy mala o escueta que sea la información, si los planos son buenos, eso te salva’. Y también lo creo.

“Deviene muy importante la imagen, lo artístico, eso te enriquece la obra final. La televisión no es como la radio, donde solamente escuchas y todo depende de la calidad de la realización sonora. En el medio donde trabajo hay imágenes que dicen más que mil palabras”.

Algunos lo tildaron de loco cuando se decidió por la televisión antes que por el turismo. Pero para el matancero existen satisfacciones que van más allá de una remuneración económica.

“Telebandera para mí ha sido, más que una escuela, una gran experiencia. Ahí, junto al colectivo, enfrenté momentos muy difíciles como los duros años de la pandemia, entrando a filmar a hospitales y centros de aislamiento, expuestos todos a enfermarnos; pero hacía falta informar, las personas necesitaban saber.

“De este trabajo prefiero lo informativo más que los programas, ya sean en vivo o grabados. Desde que descubrí este mundo me resulta fascinante, pero, a la vez que me han marcado cosas muy positivas, también lo han hecho otras más tristes, como Supertanqueros.

“Cuando ocurrió el incendio, la tarea que nos dieron a Daniel Santisteban y a mí era, en el Aeropuerto Internacional Juan Guadalberto Gómez de Varadero, reportar sobre los vuelos que arribaban de México y traían ayuda: equipos, mangueras, todos los instrumentos para enfrentar el siniestro. Estuvimos tres días en el aeropuerto trabajando. Desde allí Daniel hizo una aparición, en falso vivo, en el noticiero del canal Caribe. Fue mucho el apoyo que nos dieron.

“Luego, durante el sepelio de las víctimas, estuve muy cerquita de los familiares. Quizá quien vio la imagen grabada se perdió en lo general, pero para quien estuvo mirando a través de un visor para lograr un plano detalle, tener en la mira a una persona con lágrimas en el rostro fue muy triste. Son imágenes que me resultaron difíciles, momentos que aún me marcan.

“He realizado varias coberturas de primer nivel, algunas relacionadas con visitas a la ciudad de Cárdenas de nuestro presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz. No solo amor a mi profesión, también amo a mi patria y a mi bandera”.

Mucha historia tiene Armas para contar. Coberturas periodísticas, programas informativos, históricos, culturales, deportivos, revistas en vivo… han llevado su sello y contado con su meticuloso trabajo.

“Siempre que voy a grabar, soy cuidadoso. Observo los lugares, cómo están vestidas las personas, el entorno… y es que cualquier detallito puede afectar la calidad de un producto televisivo, hasta un botón desabrochado. El periodismo me ha enseñado a ser más responsable, honesto y, sobre todo, amar lo que hago. Este trabajo requiere de formalidad, ser muy puntual.

“Miro mucha televisión y sigo el quehacer de colegas. No paro de aprender porque lo considero vital. Soy muy casero, adoro la tranquilidad del hogar. En mi tiempo libre le dedico un espacio a la aviación, de la que me considero fanático. También siento especial admiración por la meteorología.

“No me gusta hablar de metas, porque para mí es una palabra que significa ‘hasta ahí’. Pero si se refieren a mis sueños, pues aunque he laborado con maravillosos periodistas acá en este telecentro, tengo entre mis aspiraciones realizar un trabajo con Abdiel Bermúdez, un periodista que admiro mucho.”

José es sumamente feliz cuando uno de sus “planos” capturados en la Ciudad Bandera de Cuba o en lares cercanos se proyectan en el Noticiero Estelar; cuando alguien en la calle le felicita porque le escuchó en los créditos de una información de impacto; o algo tan sencillo como cuando ve el fruto del binomio periodista-camarógrafo editado y listo para salir al aire. Sus propósitos consisten en seguir dando lo mejor dentro de un medio al que llegó casi que por azar y del que no ha podido, y él asegura que tampoco podrá, desprenderle nadie.

