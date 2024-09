Recibe Matanzas a la Brigada de Solidaridad con Cuba Nou Barris. Fotos: Izet Morales Rodríguez y Raúl Navarro Fuentes

En la sede provincial de los CDR, su secretariado dio la bienvenida a la Brigada de Solidaridad con Cuba Nou Barris. Sus miembros, provenientes de Barcelona, llegaron a nuestro país con una carga de amor, solidaridad y compromiso.

Durante su estancia en la provincia de Matanzas visitaron e interactuaron con cederistas de varias zonas para intercambiar culturas y experiencias, además de expresar su amor incondicional a la Isla.

Como parte de las actividades sostuvieron un intercambio fraternal con trabajadores de Palmares y conocieron sobre la historia y características de las cuevas de Bellamar y Saturno.

En tiempos de la pandemia de Covid-19, Nou Barris fue la primera brigada de solidaridad en llegar a la isla después de abiertas las fronteras. Hoy celebran junto al pueblo los 30 años de que su carga de amor llegara a la mayor de las Antillas.

En esta ocasión 294 kg de medicamentos, insumos médicos y de salud, fueron puestos a disposición del Ministerio de Salud Pública cubano.

Para hacer posible este acto de infinito amor y altruismo, la Brigada, con su octogenaria presidenta a la cabeza, Maruja Ruiz Martos, realizaron varias actividades en los barrios de Barcelona con el fin de recaudar los fondos necesarios para adquirir los donativos y para alzar la voz exigiendo el fin del cruel bloqueo imperialista que acecha a Cuba.

Por todas esas razones y para destacar la trayectoria mantenida durante tres décadas, la Dirección Nacional de los CDR, de manera excepcional, le otorgó el «Premio del Barrio» a Nou Barris, por su relevante trayectoria en el quehacer comunitario y en la actividad que realizan en favor de nuestro pueblo.

Luego de varias actividades en la Isla dan un hasta pronto y, con el compromiso de volver, cantan a viva voz y con el corazón en sus manos la canción «Adiós con el corazón», del cantautor mexicano Óscar Chávez, que dice:

Al despedirme de tí,

de sentimiento me muero.

Tú serás el bien de mi vida.

Tú serás el bien de mi alma.

Tú serás el pájaro pinto

que alegre canta en las mañanas. Hablo con el corazón

que con el alma no puedo,

al despedirme de ti

de sentimientos me muero.

(Por Izet Morales Rodríguez)

