El desfile contado por sus carteles e imposibles

Es 1ro de mayo y marchamos para celebrar, por pequeñas que sean las victorias. Reafirmamos en el desfile que la vida, como la conocemos, la sostienen y reproducen los trabajadores: vagones de trenes, balitas de gas, el pan, los análisis de hemoglobina y de bilirrubina, la pizza que acaban de sacar un horno y que te compraste para no desmayarte.

A través de la Calzada Tirry y la General Betancourt han colocado diferentes carteles clavados a viejos postes del tendido eléctrico. Cada uno con una suerte de frase que representa un medio rezo, una media verdad.

VIVAN LOS TRABAJADORES

Este lo colocaron frente a la antigua estación de Sabanilla, una de las primeras de ferrocarriles de Cuba, ahora convertida en un montón de casas. Unos metros más adelante están esos triciclos amarillos, bicitaxis motorizados que buscamos para alternativas, porque las ciudades no siempre se pueden trotar y ante los trenes que no alcanzan necesitamos movernos. Tanto los antiguos señores que vendían pasajes para los trenes que ya no pasan por la Estación de Sabanilla como los chóferes de los triciclos se echaron y echan encima la movilidad, porque quedarse quieto no resulta una opción.

CUBA VIVE Y TRABAJA

Hallamos este letrero al cruzar del edificio de la Fiscalía y al lado de La Viajera, una bodega como casi todas las de su tipo, con manchas de grasa en el suelo. Para vivir hay que trabajar, estirando la cuota para que una olla de frijoles te dure una semana. Cuba para vivir debe trabajar. Cuba para no tener que racionalizar grano a grano el arroz debe trabajar.

El AMOR POR CUBA NOS UNE Y MOVILIZA

Lo encontramos a cien metros de una matancera que nos enseñó que el amor se parece a la fiebre, Carilda Oliver Labra, que como esta es una defensa del cuerpo, el nos sostiene el espíritu. Nos movilizamos porque el amor es empatía y hay demasiado dolor en la ciudad santa como para poder ignorarlo. Por ahí rondan los trabajadores de cultura, esos que hicieron del arte, una de las formas más bellas que adopta el espíritu, su fe y su pan y su aceite y su sal.

MANOS Y CORAZÓN POR CUBA

Al lado de un consultorio médico en la cuadra donde el desfile deja la Calzada de Tirry y se dirige hacia la avenida General Betancourt, tropezamos con este mensaje. A veces nos faltan manos y aunque nos sobre corazón y bomba, y nos sobran créanme, porque las guerras de desgaste solo se aguantan así, a bomba, si las manos no alcanzan entonces el combate diario contra todo lo que convierte a la rutina en un molino de carne se complejiza.

Es como una vieja campaña comunicativa que se hizo unos años atrás «La salud es gratuita, pero cuesta» desde el consultorio donde hacen la captación de embarazo hasta la cama de terapia intensiva. Algunos médicos, a pesar que a veces el único instrumental a mano resultan las propias manos y la bomba, aún no renuncian a salvar lo que se pueda salvar.

UN MUNDO MEJOR POSIBLE

Los sueños no caben en un pedazo de cartulina que engancharon en un pedazo de madera por donde se ubicaba el bloque de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, pero sí podemos comenzar a esbozarlo a imaginarlo, todo sea por futuros más luminosos, sin tantas roturas, sin tanta presión en las calderas.

El desfile avanzó y los carteles como augurios, como rezos, como verdades: POR CUBA JUNTOS CREAMOS, CUBA POR LA PAZ, 1ro DE MAYO AFRONTANDO CUALQUIER DESAFÍO.

