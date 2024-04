Matanzas es una ciudad inusual en lo que a plazas y parques se refiere. La planificación urbana de la Atenas de Cuba se trazó a partir del vértice comprendido entre las desembocaduras de los ríos Yumurí y San Juan, y en dicho lugar se proyectó establecer una plaza fundacional que años más tarde recibiría el nombre de la fortificación que se erigió en uno de sus costados: La Vigía.

Sin embargo, la iglesia de la urbe no se construyó junto a dicha plaza ―como era la costumbre―, sino tres manzanas hacia el oeste, y en su concepción también se decidió acompañarla con una plazoleta aledaña. Pero lo inusitado no termina ahí, porque el cabildo de la ciudad ―que no tuvo sede hasta el lejano año 1813― se colocó más hacia el noroeste, quedando separadas las tres principales instituciones de las villas y ciudades coloniales: el gobierno, la iglesia y la plaza.

Esta extraña distribución estuvo dada por las pésimas condiciones del terreno, cenagoso e inconsistente, que obligaron a los primeros pobladores a improvisar sobre la marcha y dejarle a sus descendientes la necesaria ―y titánica― tarea de organizar la distribución de los poderes citadinos. Y es aquí, amigos, donde entra en juego el Parque de la Libertad.

Concebido como Plaza del Rey, dicho espacio se ideó en 1764 y vio la luz casi 40 años después, en 1800. Es así como Matanzas tuvo por fin su plaza de armas, área que sufrió numerosos cambios desde su inauguración hasta nuestros días: de nombre ―Plaza de la Constitución, Plaza de la Independencia y Parque de la Libertad―; de figura central ―estatua de Fernando VII (1836-1869), surtidor de agua (1872-1909) y conjunto escultórico (desde 1909 hasta la fecha)―; y de estructura ―con cambios notables en 1909, 1975 y 2018―.

A continuación, se ofrecen dos series de fotografías, que permiten apreciar su aspecto posterior a 1872 y los cambios surgidos con el paso del tiempo.

1872-1909

Estereograma del parque, visto desde la esquina de Santa Teresa y Gelabert (actual Milanés)

Detalle de los antiguos bancos y jardines.

Vista del Casino Español, actual Biblioteca Gener y Del Monte.

Vista de la calle Gelabert, actual Milanés.

Vista general de los jardines.

Sector oeste del parque.

Vista interior del parque. Al fondo, el Ayuntamiento.

Una volanta junto al parque.



1909-1975

Vista general del parque, luego de su remodelación.

Una marcha atraviesa la calle Milanés. Dos elementos resaltan en esta fotografía: el cuerpo de bomberos ―abajo y al centro― y la botica de Triolet, a la derecha.

El conjunto escultórico que engalana actualmente al parque fue inaugurado el 24 de febrero de 1909 y representa, por un lado, a Martí (una de las esculturas más realistas del Apóstol, según quienes lo conocieron en persona), acompañado en su base por una estatua de la Libertad. (Por: Humberto Fuentes)

