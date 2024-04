Danzas y cantos forman parte de la estimulación a quienes asisten al gimnasio cerebral.

Un poema de la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou los reta sobremanera cuando intentan recordar cada letra, sílaba, palabra. Poco a poco entre todos van completando los versos que parecen resistirse. Unos aportan solo vocablos aislados, otros logran completar la frase, hay quienes hasta pueden llegar a la rima que finalmente conforma la estrofa, que es expresada con la misma fuerza de quien se siente ganador de la mayor victoria.

Sin tiempo casi a recuperarse, es momento para un corrido mexicano que baja desde la “Sierra Morena” y les hace mover el cuerpo. No importa que algunos sientan ya el peso de los años y que en otros alguna enfermedad deje su huella implacable. Todos se dejan llevar por la contagiosa música que ha comenzado a sonar después y el final es un apretado abrazo, símbolo de hermandad, amor y también felicidad.

Casi al finalizar el doctor Adolfito los unta con una esencia de romero que han de identificar y les recuerda que no deben salir a la calle sin antes hidratarse porque el sol está muy fuerte…

MENTE SANA EN CUERPO SANO

Con la indicación del doctor Adolfo Valhuerdi Cepero, responsable médico del Servicio Provincial de Atención Integral a la Memoria y a la Salud Cerebral en Matanzas culmina el SALCERO 2, siglas que nombran al modelo de Salud Cerebral Óptima al que acuden tres veces por semana pacientes que padecen Parkinson, trastornos del movimiento, rigidez, torpeza, desánimo, temor, ideación suicida, olvidos frecuentes, demencia frontotemporal y enfermedad de Alzheimer en diferentes estadios.

El Gimnasio Cerebral se incluye en la vertiente no farmacológica indicada a personas mayores de 60 años con los padecimientos antes mencionados y forma parte del Servicio de Atención Integral a la Memoria y a la Salud Cerebral, experiencia que este año arriba a sus tres décadas en Matanzas.

Esta modalidad es una respuesta a la demanda creciente del deterioro cognitivo, conductual y afectivo de las personas mayores que viven en la comunidad y que como consecuencia de la pandemia, redujeron los niveles cerebrales de serotonina y de dopamina, lo que trajo consigo la aparición de la tristeza, la apatía, y la disminución de la socialización.

“El anciano se ha quedado de la puerta hacia adentro, van menos a los círculos de abuelos, aguantan las molestias, ha crecido la depresión y el deterioro cognitivo y conductual. A ello se suma que hay una generación intermedia que emigró y otra que está, pero no se ocupa de su cuidado.

“Ante ese recogimiento una de las salidas es la intervención con estimulación multimodal, o lo que se conoce como Gimnasio Cerebral”, explica Valhuerdi Cepero, quien también es el coordinador de la Cátedra de Integración Mente-Cuerpo de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas.

Dicha estimulación comprende la estimulación cognitiva que no es más que el tratamiento al razonamiento, el lenguaje, la memoria, la capacidad de cálculo, de construir en el espacio. También abarca la afectiva que tiene que ver con la alegría, el buen ánimo, los síntomas de felicidad, de equilibrio, de confort; y la conductual que es la socialización efectiva.

Por eso son complementos muy importantes de esta terapia el canto, el baile, recitar, memorizar, trabajar con el inconsciente que es muy simbólico y va a los sonidos, formas, colores, líneas…

“Quienes acuden son personas de 60 años y más, pero también tenemos en consulta de entre 45 y 60 que poseen una queja subjetiva reportada por el propio paciente o por el familiar de olvido, confusión, torpeza. Aquí en Versalles este Servicio de Atención Integral a la Memoria y a la Salud Cerebral estructura su trabajo de conjunto con el Equipo Multidisciplinario de Atención Gerontológica.

“Cada área de salud de Matanzas cuenta con un equipo similar. Primero se hace una evaluación, si la persona tiene una demanda puramente psiquiátrica lo diagnostica el equipo de Salud Mental. Si es un anciano sano que no tiene ninguna demanda, una vez al año le corresponde el examen periódico de salud que lleva un chequeo de sangre y un electrocardiograma que lo pueden orientar el médico y la enfermera de la familia.

También pueden venir remitidos desde el área. Después de la evaluación, el tratamiento incluye una estrategia farmacológica y el gimnasio cerebral que tiene una versión para quienes se encuentran sanos, y una variante para los que presentan deterioro físico-motor, cognitivo-conductual-afectivo o combinado.

Lea también

“De igual forma los interesados pueden llamar al teléfono del Policlínico Especialidades, al número 45244390 y agendar un turno para la consulta de lunes a jueves en ese mismo lugar, y los viernes en la clínica del Ministerio del Interior.

Para Omaida Pérez Rodríguez, de 75 años de edad, el Gimnasio Cerebral es su medicina. “Yo padezco de fibromialgia y artrosis y no hay mejor tratamiento que el ejercicio, incluso, no he tenido que tomar tantos medicamentos como antes. A veces tengo mis dolores, pero me siento muy bien de ánimo, además esta terapia ha contribuido mucho a evitar los olvidos que suelen suceder debido a la edad”, confiesa.



ENVEJECER DE FORMA SALUDABLE

El proceso de envejecimiento poblacional es un reto para todas las sociedades y sistemas de salud del mundo. En el caso de Cuba, las estadísticas encienden un foco de alarma: al cierre de 2021 se estimó que las personas con 60 años y más, representan el 21% de la población, siendo el único grupo poblacional que aumenta y el más afectado en los años de pandemia, según reseña el sitio web del Ministerio de Salud Pública. Matanzas tampoco escapa a esta realidad. Unión de Reyes es el tercer municipio más envejecido del país.

Sin dudas, estas cifras obligan a continuar el perfeccionamiento del Sistema de Salud y de la acción de las comunidades para dar respuestas a las necesidades de este grupo etario. No en balde en 2020, durante la Asamblea Mundial de la Salud, se declaran los años entre el 2021 y el 2030 como la Década del Envejecimiento Saludable.

La Cátedra de Integración Mente-Cuerpo es una de las iniciativas que contribuye con esta agenda y resulta un modelo de extensión universitaria para trabajar todo lo que tiene que ver con el bienestar. Por ello, deviene en necesidad que los estudiantes desde el pregrado se formen con esta visión y se asuma como un modelo de intervención.

“No es solamente Salud, de hecho, la mayor parte de ese personal está encargado de diagnosticar al paciente, tratarlo y rehabilitar la función que se le compromete, pero tiene que existir un porciento creciente de gestores sociales, para promover este estilo de vida sana y para prevenir que el anciano se ponga frágil, y si ya lo está evitar que se enferme y tratarlo lo más temprano posible”.

Yahn Alejandro Castro Rey es uno de esos actores involucrados, más por conciencia que por imposición. Él que es graduado de Cultura Física y se desempeña como profesor de la Universidad de Matanzas, se insertó al Gimnasio Cerebral a partir de un posgrado de Neurociencias aplicadas a la educación, impartido por el doctor Valuherdi y otros profesionales.

“Me interesé por conocer mejor la práctica y trabajar con el paciente, lo cual me provoca gran satisfacción porque muchos piensan que por llegar a determinada edad su vida no tiene sentido o que son menos que los demás debido al comportamiento erróneo de gran parte de la sociedad.

“Por eso es tan importante que le den sentido a su existencia y para ello trabajamos la sincro motricidad, la risoterapia, los automasajes, incluimos también la parte física con sus estiramientos y ejercicios de movilidad articular y demás”, agrega Castro Rey.

Si bien en la actualidad no disponen de todos los especialistas que quisieran para desarrollar la rehabilitación y otros ejercicios, no cesan en la labor de enamorar, concienciar y convencer a quienes como el joven Yahn, sienten la necesidad de poner sus conocimientos en función de ayudar a envejecer con dignidad.

“Estos trastornos neurológicos que atendemos hoy son el final de un camino donde no se promovió el concepto de mente sana en cuerpo sano. Donde no se hizo todo lo que tratamos de desarrollar en el Gimnasio Cerebral”, explica Valuherdi Cepero, quien es además presidente del Capítulo Provincial de la Sección Cubana de Alzheimer de la Sociedad de Neurociencias de Cuba.

Aunar los esfuerzos de profesionales, instituciones académicas, los medios de comunicación, las familias, los gobiernos ha de ser prioridad en el actual contexto, en aras de mejorar la calidad de vida de quienes envejecen en Cuba.