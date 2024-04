Girón es un Abril de Victoria

Girón es Victoria. Foto tomada del Canal de Youtube de Razones de Cuba

Girón grito de metralla, injuria de proyectil, la vena rota de abril pintó de rojo tu playa. Jamás tuvo la batalla tanto valor en las manos como cuando en los pantanos, las bombas nos ofendían y a la Patria le nacían retoños de milicianos. Girón no es llanto, es derrota del enemigo en su arena. Girón no es sombra ni pena, es luz en cada patriota; no es la muerte, es una gota de sangre honrando el paisaje, no es olvido, es homenaje al pueblo, eterno soldado, es Fidel uniformado con la insignia del coraje. Abril primavera herida por una lluvia de balas, abril pájaros con alas de metal en embestida; eres medalla fundida en el pecho de la historia y Cuba que en la memoria te sabe ejemplo y fusil, te vuelve a cantar abril el himno de la victoria.

