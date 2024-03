Elegido nuevo primer secretario en el Comité Provincial del Partido de Matanzas

“Primero quiero expresar mi gratitud a la dirección del país por haber depositado en mí la confianza para asumir tal responsabilidad, la cual de antemano confirmo que no voy a defraudar. La asumiré a la altura de estos tiempos tan complejos, con el compromiso de emplearnos cada día al máximo en la solución a los problemas de la provincia”, así expresó Mario Sabines Lorenzo, desde este sábado Primer Secretario del Partido en Matanzas, durante el Pleno del Comité Provincial del PCC desarrollado en el territorio.

Presidido por el compañero Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, en el encuentro se acordó, a solicitud del Buró Político, liberar como Primera Secretaria de este Comité a la compañera Susely Morfa González, a la que se le asignarán otras responsabilidades en el Comité Central del Partido.

Morales Ojeda resaltó que el movimiento de cuadros se efectuaba a solo unos días de la proclamación del carácter socialista de la Revolución el 16 de abril, fecha también de la gran victoria del pueblo cubano contra el imperialismo norteamericano. Asimismo, destacó que Susely Morfa se ha forjado en tareas bien complejas de dirección sin perder la sensibilidad, por lo que ha logrado una integración entre las organizaciones a partir del trabajo en equipo y sobre todo su vínculo con la base, hecho que le ha permitido como primera secretaria crear un diseño efectivo para materializar los acuerdos del 8vo Congreso del PCC.

Durante el pleno los integrantes del Comité Provincial expresaron su reconocimiento a Susely Morfa González por sus cualidades personales y los resultados en el desempeño al frente de la organización partidista.

“Hablar de Susely es hablar de la fortaleza que tiene la juventud cubana, y la prueba de que el futuro de la Revolución está garantizado. Durante acontecimientos de gran complejidad como el incendio en la Base de Supertanqueros, las inundaciones en Carlos Rojas, o durante los propios sucesos del 11 de julio, ella siempre ha estado en la primera línea de combate, algo que indudablemente la convierte en una gran líder”, refirió Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la CTC en la provincia.

Por su parte, Norlenis Serpa Santos, Coordinador Provincial de los CDR en Matanzas, reconoció que la directiva ha sabido impregnarles frescura y renovación a los sistemas de chequeo y control de cada esfera. “Ella es una mujer exigente, pero que siempre acompaña y orienta mucho, y sobre todo, muy humana. Algo que pude comprobar cada vez que visitaba el barrio en transformación en las márgenes del río San Juan, donde pobladores, madres y padres le saludaban y agradecían por la obra implementada en dicho sitio”.

“Cuando hace años conocimos la noticia de que ella vendría para Matanzas, nos alegramos todos en la organización- expresó Yosiel Olivera Ortega, secretario de la UJC en la provincia- Desde entonces su presencia para nosotros ha sido una fortaleza, pues ha sido una líder que nunca ha perdido el entusiasmo, la humildad, ese espíritu juvenil que nos trasladó en todo momento. Son muchas las enseñanzas que nos deja, y a las que seremos fieles”.

Por su parte, Morfa González agradeció el acompañamiento y la lealtad de los presentes en el encuentro, “pero también agradezco al pueblo matancero, por la entereza a la hora de enfrentar las duras batallas que nos ha tocado librar juntos. En mi etapa en Matanzas me he formado, he crecido como cuadro, como militante, como revolucionaria y como persona, y eso se lo debo a esta tierra que no voy a olvidar nunca”.

De igual forma, se resaltó la labor realizada hasta el momento por Mario Sabines Lorenzo, quien se desempeñaba como Gobernador en la provincia. El directivo tiene 52 años de edad, es Ingeniero Industrial y Máster en Administración de Empresas. Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, acumula 27 años de experiencia en la dirección administrativa y de gobierno. En este tiempo ha sabido encausar las disímiles tareas que le han asignado, bajo la conducción del Partido.

“Creo que Mario Sabines es el cuadro más preparado que existe en el territorio para ocupar tan importante responsabilidad, en un momento en que como nunca antes hace falta llevar de la mano la batalla económica y la batalla ideológica. Él ha transitado desde la base hasta los organismos superiores de la provincia y también ha sido un protagonista en el enfrentamiento a los principales desafíos de la provincia en los últimos años. Además, es un hombre con liderazgo, solidez política, conocimientos profesionales, cultura, en fin, un cuadro muy integral”, aseguró Clovis Ortega Castañeda, Decano de la Facultad del PCC en la provincia.

De igual forma, Ramírez Ramírez, secretario general de la CTC, ratificó que se trata de una persona con gran capacidad de dirección, preparada, un gran padre, amigo, con experiencia y grandes potencialidades para impulsar de manera estratégica el desarrollo de los renglones fundamentales de la provincia. “En lo adelante, tanto el movimiento sindical y estoy seguro que el resto de las organizaciones les aseguramos que nunca le fallaremos ni al Partido ni a la Revolución”.

Vea en la siguiente galería algunas imágenes de nuestros archivos sobre el paso de Susely Morfa por Matanzas: