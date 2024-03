Recorre presidente cubano centros productivos en Jovellanos

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado del miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, recorrió en horas de esta mañana la Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin, en el municipio matancero de Jovellanos.

Máximas autoridades del territorio y trabajadores del sector dieron la bienvenida y sostuvieron un detallado intercambio, incluyendo a la primera secretaria del PCC en la provincia, Susely Morfa González, y el gobernador Mario Sabines Lorenzo.

Fue elogiada por el mandatario la calidad de la referida entidad, una de las más importantes de su tipo en el país, en cuanto a sistema de riego y producción.

Además, recalcó la necesidad de contribuir al potencial productivo de la empresa y mejorar el nivel de vida de sus trabajadores.

Las autoridades valoraron asimismo la instalación de paneles fotovoltaicos en el terreno visitado.

A la par, destacaron el significativo rol de la dirección actual de la Lenin, por la capacidad resolutiva y de liderazgo que han hecho de su trabajo un referente nacional. (Por: José Alejandro Gómez Morales )

Díaz-Canel recorre áreas de producción de la UBPC Alcancía

Como parte de su visita al municipio de Jovellanos, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recorrió además las áreas de producción de la UBPC Alcancía, perteneciente a la Empresa Agroindustrial Azucarera Mario Muñoz.

El primer secretario del Partido se interesó por la marcha del cumplimiento de la zafra. En la UBPC hasta la fecha se han cortado unas 3500 toneladas de cañas de un plan de 7962 y rendimiento de 62 toneladas por hectáreas.

Díaz Canel insistió en la importancia de dedicar todos los esfuerzos al cumplimiento del plan azucarero, de ahí que resaltara las buenas prácticas de otras unidades de producción a las cuales, destacó, hay que recurrir para tomar experiencias.

Fidel Castro Sigler, presidente de la UBPC explicó también sobre la diversificación de producciones de la entidad, donde además se dedican más 200 hectáreas a la producción de granos, viandas, hortalizas y frutales.

En ese sentido, el presidente señaló como insuficiente el plan de producción de otros cultivos así como las capacidades del módulo pecuario, atendiendo a las necesidades de la población . De igual modo, explicó la importancia de incrementar los niveles de producción también para mejorar las condiciones de los propios trabajadores.

Acompañado por el también miembro del Buró Político y Secretario de Organización Roberto Morales Ojeda, Díaz-Canel intercambió también con trabajadores de la UBPC e instó a continuar las labores de corte en aras de concluir con éxito la actual contienda azucarera. (Por: Lisandra Pérez Coto / Fotos: Ramón Pacheco)

Visita Díaz-Canel planta de motores en Jovellanos

En su recorrido del día de hoy por áreas productivas del territorio jovellanense, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez acudió al Taller Planta Reparadora de Motores Enrique Cabré Santurio.

Allí recalcó el mandatario cuánto apremia incrementar el cumplimiento de metas atenuadas en esta unidad, que en 2023, pese a no presentar pérdidas, no cumplió los objetivos previstos.

Dotada con un taller vasto en cuanto a espacio, recursos y potencialidades, donde Díaz-Canel dialogó con trabajadores de la unidad, esta fue fundada en 1967.

También destacó, en intercambio con Mabel de las Mercedes Costa, directora actual de la entidad, el protagonismo que esta puede adquirir para satisfacer las demandas existentes de repuestos.

La planta responde en su quehacer diario a la Empresa de Servicios Técnicos Agropecuarios Matanzas. (Por: José Alejandro Gómez Morales )

Intercambian con miembros de organizaciones políticas y de masas, directivos y cuadros

En el habitual intercambio con miembros de las organizaciones políticas y de masas, directivos y cuadros, se debatió el aseguramiento político para el proceso de corrección de distorsiones de la economía.

La comisión del Comité Central que evaluó el territorio señaló la deficiente participación del Buró Municipal del PCC en las asambleas de base. De igual modo subrayó como insuficiente el control y articulación del activismo en redes.

Jovellanos presenta dificultades en el proceso de contratación, acumula un total de 59 hechos de hurto y sacrificio y explota de manera insuficiente, a juicio de la comisión evaluadora, los organopónicos del territorio.

A pesar de contar con potencialidades, todavía no se logra asumir con rigor los procesos de crecimiento al PCC. En ese sentido Susely Morfa hizo énfasis en la necesidad de revertir situaciones de inercia en función de cumplir con lo pactado y lograr sostener la vitalidad de la organización.

“Resulta baja la participación de los activistas políticos del territorio. Hay que hacer señalamientos más críticos y dejar de ser complacientes porque ese es otro escenario donde nos atacan constantemente. Es un deber revolucionario y así hay que asumirlo. Por eso hay que estar articulados más que nunca”, señaló Morales Ojeda.

Replicar experiencias de éxito en la esfera agroindustrial resultó otro de los puntos de análisis en el encuentro.

“Dinamizar el trabajo político ideológico es prioridad para el Buró Provincial. Nos estamos vinculando con todos los municipios para ello, no solo en función del crecimiento, sino también de la manera en que funcionan. No estamos satisfechos con lo alcanzado y por eso vamos a seguir trabajando”, explicó Ramón Gómez Medina, miembro del Buró Provincial del Partido en Matanzas.

No obstante, Morales Ojeda reconoció el trabajo cohesionado de la provincia y subrayó que no basta con entregarse al trabajo sino de enfocarse en las soluciones a los problemas. Creemos que hay una articulación superior a partir de las visitas anteriores, aunque quedan cuestiones en las que no se debería reincidir. Se necesita un sistema de trabajo realmente transformador y con resultados.

“Para esto hay que seguir revisando el sistema de cuadro, no solo por llenar una plantilla sino por lograr formar buenos integrantes y con el compromiso imprescindible para las tareas que analizamos aquí. Hay que acabar de resolver el completamiento de la UJC y las demás organizaciones que aquí se han señalado. Hay que atender ese tema porque son el futuro de la Revolución”.

“Aquí hemos visto un ejemplo de las buenas experiencias que tanto hablamos de replicar y de compartir. En noviembre de 2023 la situación de la Empresa Lenin era pésima, una realidad que han logrado revertir, recuperando las pérdidas en cuatro meses y cerrando febrero con utilidades. Eso nos demuestra que hay que transformar y que cambiar lo que necesite ser cambiado, incluso si se trata de una dirección deficiente para que las cosas funcionen. Esto demuestra que donde se pone el empeño y el trabajo fuerte hay resultados”, analizó Díaz-Canel.

“Nos sigue dando mucha satisfacción el trabajo de la provincia. Siempre que hacemos un señalamiento y regresamos vemos que se ha trabajado con mucha intencionalidad y eso es clave para cumplir los objetivos de este proceso, que son la batalla por la unidad, el perfeccionamiento de la labor ideológica, cómo ofrecer aseguramiento político a la implementación de las medidas para corregir distorsiones económicas, y cómo atender la discusión sistemática para eliminar las desviaciones y las tendencias negativas”, concluyó.

Al cierre intercambió sobre estos temas con el pueblo jovellanense. (Por: Lisandra Pérez Coto / Fotos: Ramón Pacheco)

Vea, desde el lente de Ramón Pacheco, algunas postales de este recorrido por tierras matanceras:

