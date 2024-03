A una semana del reparto del oro

Hace una semana, horas más horas menos, los aficionados de a pie, al menos los de mi círculo social, como quienes no quieren la cosa y esperan en secreto una rara alineación de astros, deseaban la posibilidad de ver por algún canal de la TV la entrega de los Premios Oscar en vivo, aunque fuese vía Internet y en imagen congelada.

Bueno, ideas absurdas de guion aparte, la ceremonia transcurrió felizmente, sin tener en cuenta la frustración de quienes quedaron prendidos a la red, con y sin apagón. Era una noche, para colmo, de mala conexión, en cuyo transcurso algunos nos dedicamos a otras actividades, pero de vez en cuando cedíamos a la tentación de consultar alguna página especializada y hacernos una idea de por dónde estaban optando los votantes en las diferentes categorías.

Además de las rutinas varias que sustentan mi sueldo y el calor del hogar (la temperatura ambiente me ayuda en esto último, así como la imposibilidad de tener ventilador encendido casi nunca), dediqué parte de estos últimos siete días a la revisión mayoritaria de cuanto se nominó y premió en la noche de la Academia.

¿Que si estoy de acuerdo con las decisiones? Depende, como en todas las galas. ¿Qué hubiera votado yo en cada caso? Bueno, en primer lugar, aún no tengo credencial de la Academia, anda traspapelada. En segundo lugar, las preguntas de mis amigos se complejizan y confieso haber dicho primero un título y luego otro, es que la preferencia varía como los días.

La mejor manera de compartir mi impresión más personal, en calidad de espectador aleatorio y votante imaginado, o eso que los americanos llamarían un outsider total de la industria, es reproduciendo a continuación los resultados objetivos y los míos, tan subjetivos y propios. Hoy, a esta hora, pues mañana no tengo idea de cuáles serían. Después de todo, soy solo un outsider.

En cuanto a la gala en sí, aprovechando que pude verla gracias al pase USB de un amigo, no estuvo mal, pero las he visto mejores. Chistes ingeniosos de Kimmel, justicia con Oppenheimer en el ambiente, el horror de Pobres criaturas eclipsando mi credulidad, John Cena como Dios lo trajo al mundo, el perro de Anatomía de una caída aplaudiendo, Ryan Gosling brillando como Ken (por cierto, muy bonito el número, soy el primer fan de Slash; no aborrezco Barbie ni la condeno, ¡pero ha habido suficiente visibilidad ya, por favor, que temo acabar viéndolo todo color de rosa con tanta conversión de película en causa a la fuerza!).

Vamos con la lista oficial, surcada por mis comentarios, que nada tienen de “oficial”.

MEJOR PELÍCULA

*Oppenheimer

American fiction

Anatomía de una caída

Barbie

La zona de interés

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Maestro

Pobres criaturas

Vidas pasadas

Nota: Justo que ganara Oppenheimer. Vaya, justo que ganara cualquiera, hasta Barbie, antes que Pobres criaturas. En nombre del Cielo, ¿qué hace ahí Pobres criaturas?

MEJOR DIRECTOR

*Christopher Nolan – Oppenheimer

Jonathan Glazer – La zona de interés

Justine Triet – Anatomía de una caída

Martin Scorsese – Los asesinos de la luna

Yorgos Lanthimos – Pobres criaturas

Nota: Que alegría ver a Chris premiado por lo que lleva haciendo igual de bien toda su carrera.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

*Cillian Murphy – Oppenheimer

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Jeffrey Wright – American fiction

Paul Giamatti – Los que se quedan

Nota: Si es que Cillian (se pronuncia con k) es muy bueno…

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

*Emma Stone – Pobres criaturas

Annette Bening – Nyad

Carey Mulligan – Maestro

Lily Gladstone – Los asesinos de la luna

Sandra Hüller – Anatomía de una caída

Nota: Admiro a Emma, pero no así su trabajo más absurdo y peor de toda su carrera. Por eso, cuando alguien me recite todos los galardones que le ha valido, callaré dolorosamente.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

*Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Mark Ruffalo – Pobres criaturas

Robert De Niro – Los asesinos de la luna

Ryan Gosling – Barbie

Sterling K. Brown – American fiction

Nota: Bravo, Robert. Siempre te he admirado. Eres un verdadero hombre de hierro.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

*Da’Vine Joy Randolph – Los que se quedan

America Ferrera – Barbie

Danielle Brooks – El color púrpura

Emily Blunt – Oppenheimer

Jodie Foster – Nyad

Nota: Independientemente del valor de la ganadora… ¿America Ferrera nominada, en serio, por lo que hace en Barbie?

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

*Arthur Harari y Justine Triet – Anatomía de una caída

Celine Song – Vidas pasadas

David Hemingson – Los que se quedan

Josh Singer y Bradley Cooper – Maestro

Samy Burch – May December

Nota: Buena forma de reconocer las jaquecas y desvelos de la noble profesión de guionista.

MEJOR GUION ADAPTADO

*Cord Jefferson – American fiction

Christopher Nolan – Oppenheimer

Greta Gerwig y Noah Baumbach – Barbie

Jonathan Glazer – La zona de interés

Tony McNamara – Pobres criaturas

Nota: Lo confieso, no la he visto. Siguiente, por favor…

MEJOR MONTAJE

*Oppenheimer

Anatomía de una caída

Los asesinos de la luna

Los que se quedan

Pobres criaturas

Nota: Como tiene que ser.

MEJOR FOTOGRAFÍA

*Oppenheimer

El conde

Los asesinos de la luna

Maestro

Pobres criaturas

Nota: Bien. Aquí temía que se decantaran por la acuarela sin criterio de Pobres criaturas.

MEJOR BANDA SONORA

*Ludwing Göransson – Oppenheimer

Laura Karpman – American fiction

John Williams – Indiana Jones y el dial del destino

Robbie Robertson – Los asesinos de la luna

Jerskin Fendrix – Pobres criaturas

Nota: Cómo me gusta el Göransson. Parece que no, pero en realidad no para de inyectarte notas.

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

*Pobres criaturas

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Nota: Debacle absoluta. El feísmo potenciado al éxtasis de una audiencia descarriada. Entre esta película y lo de Todo a la vez en todas partes el año pasado ya estoy hecho.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

*Pobres criaturas

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Nota: Solo por esa combinación de vestido y short que lleva Emma Stone debería ser excluida de la categoría.

MEJOR SONIDO

*La zona de interés

El creador

Maestro

Misión imposible: sentencia mortal – Parte 1

Oppenheimer

Nota: Para quitarle esto a Oppenheimer… Es que dicen que si la ves con audífonos… Bueno, véanla con audífonos y juzguen ustedes mismos.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

*La zona de interés (Reino Unido)

La sociedad de la nieve (España)

Perfect days (Japón)

Sala de profesores (Alemania)

Yo, capitán (Italia)

Nota: Aprovecho para reivindicar Perfect Days y guardar un minuto de silencio por Víctor Erice y Cerrar los ojos, lo mejor del cine español en este siglo. De los Goya más me vale no hablar.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL

*The wonderful story of Henry Sugar

Invincible

Knight of fortune

Red, white and blue

The After

Nota: Wes Anderson comenzó a gustarme este año.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

*War is over! Inspired by the music of John & Yoko

Letter to a pig

Ninety-five Senses

Our uniform

Pachyderme

Nota: Algunos me preguntan qué creo de la animación nominada sin competir con los productos de acción real… Lo único bueno de esto es que caben más recomendaciones en este tipo de categorías.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

*El niño y la garza

Elemental

Nimona

Robot dreams

Spider-Man: A través del Spider-verso

Nota: ¿Alguien se ha fijado en las múltiples similitudes entre El viento se levanta (supuestamente el último Miyazaki, allá por 2013) y Oppenheimer? Sea como sea, no te retires nunca, Hayao.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

*20 días en Mariúpol

Bobi Wine: The people’s president

Four daughters

La memoria infinita

To kill a tiger

Nota: Me gustaría verla.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

*The last repair shop

Island in between

Nai Nai & Wai Po

The Abes of Book Banning

The barber of Little Rock

Nota: Es que no alcanza el tiempo, entre los apagones y demás presiones de la vida diaria…

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

*Pobres criaturas

Golda

La sociedad de la nieve

Maestro

Oppenheimer

Nota: En Maestro es mucho mejor, no admito punto de comparación.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

*Godzilla Minus One

El creador

Guardianes de la galaxia Vol. 3

Napoleón

Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1

Nota: Feliz por Godzilla, pero en un mundo más pendiente del disfrute que del enjuiciamiento mediático o del prejuicio ganancial, Napoleón merecía mejor trato en esta y en muchas categorías donde no está.

