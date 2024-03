ANIR: dificultades sí, pero también resolución y voluntad

Cada obra de ellas y ellos como asociados al valiosos ejército de innovadores de la ANIR, repercute en soluciones vitales para la sociedad y la economía. Foto: Tomada de Internet.

La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) promueve y guía el quehacer de sus asociados que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de soluciones a dificultades sociales, económicas y de otra índole no menos importante, incluida la defensa de la Patria Socialista.

Con iniciativas creadoras, estos hombres y mujeres enfrentan disímiles quehaceres que van desde una pieza y equipo para que no se paralice una panadería, molinos de arroz, una máquina de riego eléctrico para arroz, frijoles, papa y cultivos varios, hasta las industrias del petróleo, eléctrica, etc. Por lo que aunque hay que contabilizar finanzas, sus soluciones no pocas veces pueden valorarse en dinero, aunque esto último sea necesario.

Durante la sesión de trabajo del evento resumen anual, efectuado hace unos días, numerosos fueron los temas abordados, pero se impuso sobre todo el de aportar más desde cada puesto laboral en cuanto a soluciones y, para ello, deben quedar atrás las trabas que impiden ese objetivo, vital en estos momentos en que se recrudece el criminal bloqueo económico y financiero impuesto al pueblo cubano por parte del gobierno de Joe Biden.

Los resultados del 2023 se catalogaron de muy beneficiosos, tanto en soluciones como en aportes a la ANIR para sufragar sus gastos internos y reconocer el quehacer de los innovadores; pero también afloraron serios problemas que frenan un mejor desarrollo de la vida de los aniristas.

Esto es grave cuando se trata de quienes deben hacer frente a tareas impostergables en un momento dado para que no se detenga una industria que, a su vez, proporciona grandes aportes en cualquiera de los frentes productivos de primera necesidad: llámese pan, cosechadoras, transporte, o higiene comunal, ya de por sí bastante limitado.

Se señaló duramente la falta de rigor de los cuadros de la ANIR, sindicatos y de la CTC en los territorios en cuanto a la entrega de la cuota por los asociados, con el índice acusador con mayor peso hacia los gremios de la Construcción, Educación, la Ciencia y el Deporte, Alimentaria y Pesca, Salud, Transporte y Puertos, y los municipios de Matanzas, Jagüey Grande y Jovellanos.

La exposición Soluciones Cuba, de Matanzas, si bien resultó superior a la precedente, no alcanzó los objetivos y resultados esperados, debido a problemas organizativos. No todos los centros convocados asistieron, incidiendo negativamente varios gremios. Además, se mantiene como reto para la provincia que las autoridades decisoras participen en este importante evento de generalización, pues solo se contó con la presencia de la ANIR y la CTC.

Asimismo, se dijo que la labor del Sindicato, como parte del sistema de la Ciencia y Técnica, debe continuar adelante, con el objetivo de favorecer la correcta aplicación de las innovaciones y racionalizaciones en función de la economía y la atención a los asociados.

El reflejo dejado es que hay todavía mucha tela por cortar en la ANIR matancera, lo manifiestan claramente las dificultades y deficiencias, que incidieron negativamente en el logro de mejores resultados. Razones que hacen reflexionar en momentos en que se siente preocupación, voluntad y amor en los innovadores que enfrentan difíciles situaciones diarias y deben atajarse para crear un mejor presente en medio de los problemas agudos sociales y tecnológicos en general.

Como en otras oportunidades, no hubo un anirista que diera un paso atrás en sus pronunciamientos, sino que se vio en el ánimo de todos, el deseo de seguir y salir adelante para bien de la sociedad y la economía cubana.

