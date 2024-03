Verso Sentido: Un “rapentista” en Matanzas. Ilustración: Dyan Barceló

Cada 3 de marzo Cuba celebra el Día del poeta, en homenaje al natalicio del matancero Bonifacio Byrne. Nuestra sección Verso Sentido no quiso pasar por alto esta fecha y les trae un regalo especial en este domingo: Una entrevista en décimas al joven poeta matancero Noel Sánchez García (Noelito), que conjuga su verso en dos caminos, el repentismo y el freestyle.

Hijo del destacado improvisador Noel Sánchez Acosta, Noelito tiene 22 años y cursa la Licenciatura en Economía en la Universidad de Matanzas. Ha participado en eventos como Oralitura Habana; obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de repentismo Justo Vega, que se celebra en el marco de la Jornada Cucalambeana; así como primer lugar en el Concurso Nacional de Jóvenes Improvisadores Francisco Pereira (Chanchito).

Le invitamos a conocer a este “Rapentista” a través de un rimado diálogo:

Muchacho con la mirada ebria de sueños y notas: ¿Con qué décima alborotas al futuro?. La tonada de tu padre fue emboscada donde caíste rendido y hoy que se afina tu oído entre el campo y la ciudad tiene el pecho de tu edad un verso en cada latido. ¿Con qué décima alboroto al futuro?... no lo sé, cuando me miro el " por qué" el " sí puedo" es lo que noto. Mi padre es pasado roto y yo venda con que curo el presente - abstracto muro-. Yo no quería ser poeta y hoy no hallo mejor libreta donde escribir mi futuro. ¿En qué momento encontraste la luz de la poesía? ¿Cuándo por la canturía toda la suerte apostaste? ¿Cuánto estigma derribaste con tu rimada libreta? ¿Existe alguna receta para la improvisación? ¿Ser repentista es un don o se construye un poeta? Encontré la poesía y su luz , no hay tanto tiempo, porque antes un contratiempo de complejos me invadía. Le probé a la canturía su secreto contagioso y descubrí lo meloso que canta mi edad en calma ¡ Ya no hay quien me saque el alma de este círculo vicioso! Sé que la mejor receta para la improvisación es que cante el corazón y lo traduzca el poeta ; que el dolor de la silueta del corazón, no sea esquivo , porque por algún motivo los dolores se parecen a las líneas que se mecen en el viento donde escribo. Ser repentista es un don, no todos pueden tener el octosílabo y ser de inmensa imaginación, y aunque la preparación es un pilar importante, no hay un poeta que cante mostrando un valor artístico y del bastón repentístico del talento no se aguante. El freestyle-la tradición campesina, el repentismo: dos vertientes con un mismo motivo de inspiración. Dinos por cuál la pasión inclina más tus balanzas, ¿Dónde van las esperanzas de tu artístico taller? ¿Cómo te sientes al ser un rapentista en Matanzas? El freestyle y el repentismo ... ( Rapentística es mi voz) que suerte que quepan dos personas en uno mismo. ¿Quién puso en mí el virtuosismo? No lo sé, ha de ser anónimo. Rapentista es mi pseudónimo porque alguien quiso que hiciera de mago y que convirtiera en sinónimo lo antónimo. Si me pones a elegir la imparcialidad me mece porque si una me entristece la otra me saca a reír. Juntas forman el zafir verde de mis esperanzas y enseñan en las balanzas del " quién soy" igual placer por lo exclusivo de ser un Rapentista en Matanzas. ¿Qué poeta te conmueve y te ilusiona el oído si la nube del sonido de las metáforas llueve? ¿Cómo tu familia mueve el ciclo de tu existencia? Y tu padre, tierna esencia de tu poética vida ¿qué siente al ver encendida la rima en su descendencia? ¿Qué poeta me ilusiona el oído, y me conmueve? Ernesto - humilde relieve, la nobleza hecha persona- ¿Cómo mi familia abona el ciclo de mi existencia? Amándome cada esencia, cada intrínseco rincón, y el Quijote de algodón donde poso mi inocencia. Mi padre me oye decir versos que oídos enredan pero las manos le quedan pequeñas para aplaudir. Cuánto orgullo ha de sentir, y si ve que en mis manojos se me cuelan los abrojos y manchan lo que improvise tal parece que me dice las décimas con los ojos. Gracias por todo Noel, -mejor dicho, Noelito- porque tu joven grafito es a la décima fiel. A tu creador pincel no hay quien el color le frene, y el lector que se detiene en la entrevista rimada sabe bien que tu mirada un Verso Sentido tiene.