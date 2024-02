De nuevo la sección Universo deportivo con informaciones vinculadas con el quehacer en las ciudades, barrios y poblados de Matanzas, con protagonistas como usted amigo lector, que los fines de semanas dedica parte de su espacio del descanso a las múltiples prácticas para aportar a la salud fundamentalmente, además de pasar un rato agradable entre familia, amigos y vecinos.

DE TODO UN POQUITO

Trabajadores de ambos sexos, así como estudiantes de diversos niveles de la enseñanza media, técnica y profesional, participaron en divertidas competencias, efectuadas en la calle Velarde, aledañas a las márgenes del río Yumurí, hasta la de Magdalena. Hubo juegos de quimbumbia, trompo y puya, y de salto. En esta parte baja de la llamada Atenas de Cuba no quedó espacio desocupado, porque quienes no compitieron, ayudaron y hasta estimularon a los atletas. Ganadores existieron a granel, pero lo más importante fue ver a esta cantidad de adolescentes y jóvenes, y hasta no muy jóvenes, disputarse cada evento y tramo. Como se escribe al principio, hubo alegría, entusiasmo y, sobre todo, diversión.

PATINAJE A GRAN VELOCIDAD

No menos interesante y competitiva devino la competencia de patinaje que partió desde las inmediaciones del parque deportivo René Fraga Moreno y concluyó en el de Watkin, luego de llegar hasta el puente ubicado cerca del puente de la comunidad rural de Chirino. Lo mejor resultó la escalada de la carretera de El Pocito. De entre las niñas sobresalieron Liuba Mesa, Liliany Ojito y Bertha Hernández, y entre los varones Lean Aballí, Mario Ezequiel y Luis Almodóvar, a la postre ganadores en sus respectivos grupos.

CON EL MÁS DINÁMICO DEPORTE

La cancha de la playa El Tenis fue escenario de varios encuentros de baloncesto, en ambas ramas, con equipos pertenecientes al Combinado Deportivo # 2. El quinteto azul derrotó al de color blanco con fácil pizarra de 30 cartones a 20. Y entre féminas, el rojo fue mejor que el carmelita 50-39. También hubo partidos en la modalidad de 3 x 3, con éxito de los muchachos del edificio de 14 plantas frente a uno formado por visitantes con pizarra de 20-16 y 20-18. Muy peleado cada juego hasta el final.

EL DEPORTE NACIONAL

En los terrenos del parque deportivo René Fraga Moreno se midieron varios equipos formados por peloteros de distintas comunidades y generaciones. El de La Playa se impuso a la representación de Varadero 4 carreras por 2, y seguidamente los ganadores alcanzaron similar resultado ante Cárdenas por 5-3. Los de Santa Marta lograron un peleado triunfo ante los del barrio yumurino de Bachichi por 3-2, y el seleccionado de Versalles logró triunfo frente a Bachichi con números iguales que este último marcador.

BÁDMINTON POPULAR

En la cancha de tenis de raqueta ubicada en la Casa de los Oficiales del Ejército Central de las FAR se realizaron varios encuentros de bádminton. En el femenino individual Liuba del Río logró seis victoria, tres de ellas ante representantes de la comunidad Camilo Cienfuegos, y las restantes ante atletas de la calzada General Betancourt. Entre varones el máximo ganador resultó Leandro Solar, con similar cantidad de éxitos ante sus rivales. Hubo, además, competencias por dúos, en las que sus protagonistas también mostraron marcadas habilidades. (Por Evangelio V. Molina Alemán)