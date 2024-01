Yadir Drake: “Si me llaman, volvería a estar con el equipo Cuba”

Entre los jugadores más mediáticos de nuestro país está el matancero Yadir Drake, quien resultó una de las figuras fundamentales del Team Asere en el V Clásico Mundial de Béisbol.

Drake no solo ha acaparado la atención por sus batazos oportunos y espectaculares jugadas a la defensa, sino por su buen carácter, algo que lo hace asumir el juego sin presión y lo toma como una fiesta.

La Pantera de Pueblo Nuevo fue noticia en los play-off de la II Liga Élite, incluso sin jugar. Pues la sorpresiva eliminación en el primer play-off de los Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico abrió una puerta para que Drake se incorporara a los Cocodrilos, como ha sucedido en los últimos años.

Sin embargo, ya Armando Ferrer había dado alta a tres jugadores, la cifra máxima de incorporaciones. De todas formas, prometió que estaría apoyando a los suyos, aunque no pudiera salir al terreno.

En el sexto choque de la final lo vimos disfrutando cada jugada dentro del banco del equipo de Matanzas. “Es una experiencia muy bonita estar aquí, me hubiera gustado estar en el terreno, pero no fue posible. No podía perder la oportunidad de venir y compartir con ellos en mi provincia”.

Yadir Drake (33 años) se refirió a lo que más disfruta cuando juega en Cuba: “El ambiente del país donde nací y eso no se cambia por nada”.

Drake, quien desde 2017 hasta la fecha es el quinto jugador con más indiscutibles en la Liga Mexicana, aseguró que aspira a volver a vestir el uniforme de las “cuatro letras”.

El próximo evento será el Torneo Premier 12, pactado para el mes de noviembre del actual año. “Es lo que tengo planeado, pero es algo que lo decide la Federación Cubana, pero si me invitan ahí estaré”.

El versátil jugador yumurino dejó un mensaje para los cubanos: “Sigan apoyando al béisbol y a sus atletas, es algo que siempre se agradece”.

