La Nota Gamer: Palworld, ¿Plagio o inspiración?

Hoy toca hablar de Palworld, el juego del momento, que ha desatado la polémica en redes sociales sobre cómo establecer la fina línea que separa al plagio de la inspiración en los videojuegos.

La obra en cuestión fue producida y distribuida por Pocket Pair, un estudio independiente con sede en Shinagawa, Tokio, y lo que la vuelve objetivo de debate es que toma demasiadas mecánicas de otros juegos bien posicionados entre los jugadores.

Basta con echarle un vistazo al juego para encontrar puntos de contacto con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Ark y Fornite, pero la “inspiración” más evidente fue con Pokémon, la mítica saga de Nintendo, donde capturamos criaturas para sumarlas a nuestro equipo y entablar peleas de lo más pintorescas.

En Palworld nos adentramos en un mundo bastante peculiar en el que podemos capturar a un sin número de criaturas, da lo mismo a golpes que usando una ametralladora, para después nos ayuden en disímiles tareas que van desde el combate, la exploración y la construcción automatizada.

Pese a que la premisa pareciera distanciarse del argumento de Pokémon, la similitud descarada de las criaturas en ambas entregas ha sido el detonante de la polémica. Incluso la propia Nintendo y The Pokémon Company han afirmado que tomarán las medidas pertinentes sobre el asunto.

De momento el juego ha alcanzado picos de hasta 2 millones de jugadores en la plataforma Steam y sus desarrolladores reconocen haber vendido ya 8 millones de copias del título, cifras increíbles que demuestran una vez el potencial del desarrollo independiente de videojuegos.

Vale destacar que Palworld presenta una experiencia que, pese a que pude parecer variada en los primeros compases de la aventura, se torna repetitiva y carente de contenido en un menor tiempo del que debería, pero este detalle puede ser resuelto con parches y actualizaciones.

Desde una visión más personal, como “quema horas” está bastante bien y sus resultados son innegable, pero no me agrada que la industria de videojuegos independiente pierda el sello de originalidad que tanto la ha distinguido hasta la fecha.

Palword podría haber sido un buen juego, pero nunca lo sabremos, y estoy seguro de que quedará bautizado para la historia como el “Pokémon con pistolas” y nada más.

