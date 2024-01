De los libros que tienen alma

Las almas de Brandon es, como bien dice el título, trocitos del alma del autor; un libro de poesía, pero no solo porque en él habiten poemas, sino porque hay poesía en todo el libro.

Está dividido en 101 almas, unas mas cortas que otras, las cuales tratan temas como el amor, el desamor, la soledad, el sexo, la homosexualidad y los complejos. Cada capítulo es un alma, es decir, una historia de un personaje distinto; como explica Brandon al principio, son las historias de todas las almas que habitan en su interior.

De estilo coloquial, la obra nos acerca a la realidad cotidiana del mundo contemporáneo. Presenta un espíritu joven, refrescante, millenial, y está escrito a la española, con ese lenguaje desenfadado tan común en series y películas, pero siempre con la visión sensible y profunda propia de los poetas.

Los textos están contados con diferentes voces narrativas. Por un lado, presenta almas narradas en primera persona, y por otro, algunas en las que la protagonista puede ser una ex, una anciana que no se llega a saber quién es, e incluso sus propios amigos.

La portada incluye un lema: “El poeta que conquistó un país entero en menos de tres minutos”, que define muy bien su recorrido del año 2018. Es un libro que, como bien repite en varias ocasiones, hay que vivirlo. El simple hecho de que sea capaz de hacerte reír y llorar, de llegarte adentro y al mismo tiempo dejarte pensando, solo lo logra, sin lugar a dudas, un libro que merece la pena leer.

Te hace reflexionar sobre muchos aspectos, resultando en un volumen bastante entrañable y entretenido, aunque también se debe reconocer que algunas historias desentonan un poco, pues no se termina de encontrar el sentido o tienen un final un tanto brusco.

Se trata de un libro muy fácil de leer que genera todo tipo de sentimientos. Recomendado tanto para el que guste de la poesía como para el que no. Las almas de Brandon cubre tantos asuntos y experiencias que es imposible no sentirse identificado con alguno de sus relatos. Sin métrica y sin versos, solo Brandon y sus palabras, sus emociones, sus cabreos y sus lloros. Un libro corto que se puede leer en una sola tarde. Aun así, resulta recomendable adentrarse poco a poco, parar unos segundos y reflexionar después de acabar cada uno de los textos. Intentar averiguar qué es lo que nos está queriendo decir el autor, lo cual unas veces es obvio, pero otras no tanto.

FRASES DE LA OBRA

“A todos los sofás, bancos y sillas sobre / los que me he sentado para / escribir este libro. Tanto cuando tenía / dónde vivir, como cuando no tenía / dónde caerme muerto. / ¡Gracias! / ¡Gracias desde lo más hondo / de mis lágrimas! Porque de ellas, sé, / que son más profundas que mi corazón”.

“No hay nadie más despierto que una persona con sueño(s)”.

“… las mejores historias ocurren en los lugares que huelen a café”.

“La belleza y la inteligencia son entes distintos, no son factores de la misma dimensión. Por lo tanto, la belleza no es proporcional a la inteligencia ni viceversa; por lo tanto, la inteligencia no puede compararse con la belleza ni viceversa. El valor que le damos a cada una es lo que determina nuestra inclinación hacia la estupidez”.

“En el mundo en el que vivimos, las retribuciones económicas no son proporcionales a la inteligencia ni al esfuerzo del trabajo. Por eso, los artistas hacemos lo que hacemos más por pasión que por dinero”.

“Sé como el lunes, porque el lunes, harto de ser odiado, aprendió a amarse a sí mismo”.

“Todas las personas pueden enamorarse cuantas veces quieran. Sin embargo, no tienen derecho de culpar al amor si el amor no quiere enamorarse tantas veces como ellas quieran”.

“De los armarios solo salen los abrigos, los trajes, la lencería y las prendas arrugadas. Porque las etiquetas, solo son para la ropa”.

“Todo escritor/a tiene el derecho de poner por los suelos a su ex novia/o. Pero también tiene la obligación de hacerlo bonito”.

“El amor no es como la guerra. En la guerra los soldados que se matan son completos desconocidos. En el amor, los que se hacen daño, se conocen mejor que nadie”.

“La única forma de matar a la literatura es dejando vivir a Romeo y Julieta, haciendo crecer a Peter Pan, o devolviéndole la cordura a Don Quijote”.

“Como dijo Espinosa: ‘Somos traumas de la infancia’. Pero el mundo es un continuo, así que también somos traumas por hacer”.

“De tanto pasar, al final, nunca pasa nada”.

“Que Romeo y Julieta sea un cuento para niños cuando hables de tu historia… de tu vida real. Porque si no… pasarás por la vida sin pasar; sin ocurrir. Y así, pasarás por la vida sin vivir… sin amar”.

“Querido viento, ve y dile a la humanidad la verdad.

—¿Qué verdad? —indagó el viento.

—Que ya no sabe amar”.

“Tal vez los sueños corren porque no dejamos de perseguirlos”.

“Nos une mucho más nuestra manera de sufrir que nuestra manera de amar”.

“El sentido literal de la vida —comencé a hablar, casi sin darme cuenta de lo que estaba diciendo— es todo aquello que haces que te previene de matarte. Silencio. Silencio. Mi mirada perdida.

—¿Jonathan? —me llamó Clarís de nuevo.

—Albert Camus —dije—. La frase es de Albert Camus”.

SOBRE EL AUTOR

César Brandon Ndjocu es un poeta y escritor nacido en Malabo (Guinea Ecuatorial) el 2 de agosto de 1993. Hijo de Paciencia Davies y César J. A. Ndjocu. Llegó a España cuando tenía 18 años gracias a una beca que ganó en el instituto, y se matriculó en la carrera de Educación Social en la Universidad de Granada.

En 2018 se presentó a Got talent para hacer realidad su sueño de dedicarse a la escritura y la poesía, y resultó ganador. Las actuaciones de Brandon se popularizaron rápidamente por las redes sociales, llegaron a circular decenas de copias de los videos de sus espectáculos. En un show de talentos donde predominan los espectáculos de acrobacia, la música y el baile, un joven, solo con un micrófono, una voz y una forma de recitar cautivadoras, estremeció al gran público español con sus poemas.

Luego del éxito alcanzado, saca su primer libro titulado: Las almas de Brandon, el cual se convirtió rápidamente en lo más vendido dentro de la categoría de no ficción en la edición del Sant Jordi de Barcelona de 2018.

Ha publicado además Toda la felicidad del universo, Akeva y Nosotros.

PALABRAS DEL AUTOR EN UNA AUTOBIOGRAFÍA

“A diferencia de todo lo anterior, aquí te dejo dos cosas relevantes acontecidas recientemente en mi vida. ¿La primera? Ser definido de la forma más positiva, tierna y sincera que te puedes imaginar, como un ―y cito―: ‘Hijo de p* por llegar al corazón de la gente’. ¿La segunda? La amenaza de un militar borracho que me dijo ―y cito de nuevo―: ‘Te pegaría un tiro. ¿Pero sabes por qué no lo hago? Porque eres listo’”. (Por: María Karla Pérez Romo y Odalis Sosa Dencause)