Estrenarán en Matanzas documental “Pancho un Quijote de la escena matancera”

Como parte de las actividades de las Jornadas Villanueva en Matanzas, este viernes 12 de enero a las 2:00 PM la sede de El Mirón Cubano acogerá el estreno del documental “Pancho un Quijote de la escena matancera”, audiovisual dedicado a la vida y obra del desaparecido actor y director durante años de esa agrupación teatral yumurina.

Según su realizadora, Melissa García González, el documental es pretende darle voz a la vida y obra de Pancho como actor, director y cofundador de la Jornada de Teatro Callejero en Cuba.

“Mi cercanía al teatro me permitió conocer la figura de Pancho. La realización documental como parte de mi profesión fue una de las que más me interesó y cómo no hacerlo sobre el teatro, una de mis grandes pasiones, y especialmente sobre una figura como Pancho que es un maestro del teatro callejero.

“Comenzó como un proyecto de tesis y hoy es un sueño cumplido. Aprovechando la Jornada de Teatro Callejero de 2023 hice algunas grabaciones y entrevistas y el proceso de postproducción concluyó en diciembre”, explicó a Girón, García González.

Con dirección de cámara a cargo de Néster Núñez, edición de Michel Milanés Rigual, y guión de la propia Melissa y Karla Paz Joa, el documental recoge importantes testimonios de amigos y compañeros del desaparecido actor, como la actriz Sarahí de Armas, el diseñador Adán Rodríguez y el compositos Raúl Valdés.