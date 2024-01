APARTADO 1433: Con razón la Dirección Municipal de Vivienda

Recién iniciamos el año 2024 y para esta sección continuará siendo prioridad el elogio pertinente, en este caso a la correcta atención a quienes tramitan documentos, vitales a la postre cuando se trata de culminar un determinado proceso. Significativa ha de ser también la mirada crítica a todo cuanto entorpezca el bienestar del pueblo.

Janiet Silva Velera es la protagonista de la historia que hoy contamos. Ella reside en la calle 183, No. 27601, entre 276 y 284, carretera de El Cocal, reparto Camilo Cienfuegos, en esta ciudad. En esencia, relata las vicisitudes para legalizar la vivienda que dejó en propiedad su abuelo ya fallecido, en este caso a nombre de su papá.

“Después que los especialistas de la dirección municipal del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanístico (Inotu) midieron el terreno, se comunicaron con mi padre y le explicaron que yo tenía que legalizar la parte del inmueble que construí con autorización de mi abuelo. En consecuencia, debía visitar la Dirección Municipal de Vivienda (DMV), sita en la calle Manzano, entre América y Dos de Mayo.

“Enrumbé hacia la oficina de marras y me dijeron que buscara dos sellos con valor de cinco pesos cada uno. No los conseguí en el momento, pero después los compré. Transcurrieron varios días, pues razones de índole laboral impidieron continuar el proceso. De nuevo en la DMV, cuando me dispongo a entregar los papeles, una funcionaria alegó que debía buscar el dictamen, documento que otorga esa misma entidad. Entonces conversé telefónicamente con mi padre, quien aseguró que el Inotu indicó que solo necesitaba carta de solicitud, carné de identidad y dos sellos. Aunque él también dialogó con la experta, no hubo entendimiento posible”.

En su misiva, la joven auditora describe también cómo en estos procesos ocurren actitudes personales que lastran la correcta atención y buen servicio en una entidad estatal.

Toda vez recibida la demanda y con elogiable celeridad, Noel Pérez Rosabal, director provincial de Vivienda, contactó con la remitente. “En la entrevista esclarecí sus dudas al respecto. De tal manera, le comuniqué que, en este caso, la orientación de la DMV fue correcta, pues para iniciar proceso de legalización al amparo de los preceptos establecidos en el Acuerdo 8574 de 2019, debe, primeramente, obtener el correspondiente certificado de tasación, medidas y linderos en la dirección municipal del Inotu.

“No obstante, afirma Pérez Rosabal, realizamos ajustes pertinentes para el inicio del proceso, y ya en su poder el imprescindible documento, visite nuestras oficinas, en aras de radicar expediente y resolver conforme lo estipulan las normas.

Silva Valera quedó complacida con el tratamiento y las orientaciones para dar cumplimiento a su objetivo.

