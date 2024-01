Daniela Fonseca buscará sumar puntos al ranking en Corpus Christi

Daniela Fonseca, reconocida como la mejor tenimesista de Cuba en la época actual, intentará sumar unidades para el ranking mundial y ampliar su experiencia competitiva durante la venidera Copa Panamericana de Tenis de Mesa de Corpus Christi 2024, prevista del 19 al 21 de enero en Texas, Estados Unidos.

Según declaró recientemente la atleta con experiencia olímpica y boleto a la cita estival de Paris 2024 desde hace un par de semanas concluyó su accionar competitivo en el año que casi concluye con su participación en la Copa Cerro Pelado y, actualmente, continúa su preparación en La Habana para enfrentar el exigente certamen, que reunirá a los mejores exponentes del continente en uno y otro sexos.

Puedo solo adelantar que tanto Andy (Pereira) como yo buscaremos el mejor resultado posible y, en mi caso particular, espero no volver a enfrentar a la puertorriqueña Adriana Díaz, número 11 del escalafón universal, con quien he cedido en las últimas lides en cruces de eliminación directa, dijo en tono jocoso la oriunda del municipio de Perico, en la occidental provincia de Matanzas.

Fonseca, titular panamericana en la cita multideportiva de Santiago de Chile este mismo año, significó que la Corpus Christi podría convertirse en una buena oportunidad para medir fuerzas con otros contendientes de nivel en el circuito, como la también boricua Melani Díaz, las brasileñas Bruna y Giulia Takahashi o la mexicana Arantxa Cossio, entre otras.

Además, la deportista reconocida como la mejor en deporte individual en territorio matancero avisó que sus expectativas para el año venidero se centran fundamentalmente en el torneo preolímpico de mayo, en Lima, Perú, y la cita bajo los cinco aros en la llamada Ciudad Luz.

En 2021 Daniela Fonseca acaparó titulares luego de conseguir pasaje a Tokio 2021 en dobles mixtos e individuales, un resultado que adquirió matices dramáticos por la juventud de la entonces chica de 19 años, quien arribó a la sede, Argentina, pocas horas antes del inicio de los duelos y tras volar por rutas de viaje alternativas y más extensas de lo normal debido al impacto de la pandemia.

Para la Copa Panamericana de Tenis de Mesa de Corpus Christi 2024 también ratificaron su presencia entre los hombres figuras de la talla del brasileño Hugo Calderano, primera raqueta de América, el chileno Nicolás Burgos y los argentinos Horacio Cifuentes y Gastón Alto, por solo citar algunos ejemplos.