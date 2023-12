Reciben atención médica lesionados de accidente en Limonar

Tras el accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la cercanías de Limonar, varios centros hospitalarios y de salud brindan atención médica a los lesionados de este trágico suceso.

El hospital provincial Faustino Pérez recibió 14 pacientes, 2 con peligro para su vida, uno de los cuales falleció al poco tiempo de ingresar en la institución de salud.

“Una vez que se activa el código Trauma, es decir, la activación a través del Centro Coordinador sobre un accidente de víctimas masivas o múltiples, se moviliza el Comité de Trauma del hospital, que está integrado por todas las especialidades”, refiere Laudelino Luis Fernández, jefe de los Servicios de Urgencia Médica.

“Nos planteamos 5 equipos integrados por cirujanos, ortopédicos y enfermeras para admitir las recepción masiva. En el primer momento arribaron cinco casos, los otros fueron llegando indistintamente en los diferentes móviles que tenía la provincia.

“La activación del plan de desastre en nuestro hospital ha adquirido una gran experiencia a través de todos los eventos que hemos pasado desafortunadamente en la provincia. La organización fue muy rápida, incluso personal que salía de guardia nos acompañó hasta este instante, en que ya estamos desmovilizando las personas. Se habilitaron los cuatro salones para ir asumiendo los Códigos Rojos (pacientes con peligro para la vida) si fuese necesario. En estos momentos estamos ingresando los Códigos Verdes (lesiones leves) y los Códigos Amarillos (con traumas y contunsiones) que por la cinemática del trauma necesitan estar ingresados en el hospital”.

Danay Sánchez Oramas, una de las lesionadas, considera que el personal de salud “ha hecho todo lo que ha podido, y nos ha cuidado muchísimo”, mientras comenta que en su caso solo tiene una ligera fractura en la zona del hombro.

Desde una camilla, Odalys Pérez Domínguez, refiere que la atención médica fue excelente desde Limonar. “Enseguida nos atendieron tanto los médicos, enfermeras, como el propio pueblo, porque a mí me recogió alguien que no sé ni quién fue. Nos trasladaron en un carro que creo que es del Partido a mí y a mi niña para el hospital. En cuanto llegué al Faustino eran tantos los médicos y camilleros que tenía delante, que no le puedo decir de quién fue mejor la atención. Enseguida me tomaron la presión e hicieron los análisis, ultrasonido y placa. Tengo un golpe en las costillas. Estoy con medicamentos para el dolor”.

Desde el anonimato, porque no quiere preocupar a su familia que no la relaciona con el hecho, otra accidentada asegura que “se movieron rapidísimo, porque a nosotros nos sacaron de ahí enseguida. Somos cuatro o cinco los que tenemos lesiones leves, pero por cuestiones de protocolo nos trasladan al policlínico de Limonar y de ahí para acá. En el hospital todo el mundo muy preocupado y muy organizado, sobre todo eso, mucha organización”.

En el hospital pediátrico “Eliseo Noel Caamaño” se mantiene crítico estable el paciente de 10 años de edad involucrado en este accidente.

“Se le hizo una tomografía en la cual se ve una fractura parietal y en el abdomen la tomografía es negativa”, refiere Eilen Muñoz Costales, doctora de la Unidad de Cuidados Intensivos. “No tiene daño en otros órganos. Se mantiene en la terapia acoplado ventilado, estable hemodinámicamente, todavía con apoyo de medicamentos. Hasta ahora se mantiene con peligro para la vida. Todas las lesiones son por un

shock hipovolémico, debido a la gran fractura que tuvo del cuero cabelludo”.