La Nota Gamer: Elden Ring, arte convertido en video

Instalas Elden Ring, creas tu personaje, escoges la clase del mismo y comienzas tu aventura en una especie y al bajar te encuentras con un enemigo colosal, con más brazos de lo que debería tener, en un punto en el que todavía ni te han enseñado cómo funcionan los controles. Por supuesto mueres y una mujer de cabellos rojos te resucita mientras te asigna lo que será tu misión.

Luego apareces en una especie de mazmorra donde te muestran los conceptos básicos del juego y masacras a un grupo de enemigos realmente débiles. Al final te ponen ante ti un enemigo que parece difícil pero que más tarde te darás cuenta de que uno de los enemigos más comunes con los que te encontrarás.

Al derrotarlo, subes por un elevador, abres una puerta y ante ti aparecerá un paisaje hermoso que te muestra solo una fracción del gigantesco mundo que esconde las tierras intermedias. Ahí te esperarán cientos de enemigos para derrotar, cada uno endiabladamente más difícil que el anterior, miles de secretos por descubrir y decenas de historias que irán arrojando luz sobre el destino de tu aventura.

Lo interesante es que a partir de aquí el juego te suelta la mano y te dice “hasta aquí llegué” y de ese momento en adelante todo será por nuestra cuenta, tanto nuestras derrotas como nuestras victorias dependerán totalmente de nosotros. Podemos encontrar el camino más lógico donde los enemigos están a nuestro nivel o adentrarnos en las tierras rojizas de Caelid donde hasta un insecto te puede matar, pero cada paso que demos será nuestra decisión.

Esta libertad absoluta de elegir como desarrollar nuestra historia dentro de Elden Ring, vuelve única cada aventura. Sin contar que el juego nos ofrece seis finales diferentes dependiendo de con qué personaje profundicemos nuestra relación y del arco de misiones que completemos.

Como cada entrega de la compañía japonesa FromSoftware, la dificultad es el plato fuerte, pero eso no significa que no podamos disfrutar el aperitivo. El juego nos regala unos escenarios preciosos, con unas vistas que bien podemos deleitarnos con ellas, siempre que no tengamos un enemigo cerca claro.

Elden Ring, es arte convertido en videojuego, es un producto desarrollado con un cariño que se le nota en cada personaje, en cada área del juego, en cada historia que nos cuenta. Un detalle extra, ganó el premio a Mejor Juego del Año en 2022.

Soy consciente de que exige unos recursos elevados y que no corre en cualquier PC, pero sin duda es un videojuego que vale la pena jugar. Y el único spoiler que voy a hacer en esta humilde reseña: cuando te encuentres con una pelirroja de dos metros de alto y una prótesis de oro en un brazo, que se presenta como Malenia, la espada de Miquella, asume de antemano que la vas a pasar muy mal.

