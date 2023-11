La Sinfónica de Matanzas celebra su 73 aniversario (+Fotos)

La maestra Yoania Calama fue invitada a dirigir el concierto de celebración por el aniversario 73 de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, que tuvo lugar la tarde de este sábado 25 de noviembre en la Sala White.

“Para el programa de este festejo pensé en Pompa y circunstancia, de Edward Elgar, que es una obra muy importante y siempre se toca en grandes ocasiones”, explicó la música y actual directora de la Banda de Conciertos.

“También me gustó el Concertino para clarinete y orquesta de Carl María von Weber porque ese es mi instrumento, soy clarinetista, e invité como solista a Yoleidys Valderrama pues la considero una excelente instrumentista. Para el cierre, el Danzón No. 2, un tema que me encanta, del mexicano Arturo Márquez.

Fundada en 1950, la Sinfónica yumurina se cuenta entre una de las más prestigiosas de la Isla. Ha estado bajo la batuta de importantes músicos: Tomás Fortín, Guido López-Gavilán, Elena Herrera, Enrique Pérez Mesa, entre otros y ha realizado giras internacionales a Nicaragua, España y Austria.

Como un especial homenaje, el periódico Girón obsequia a artistas y público con algunas imágenes de esta presentación, plasmadas a través del lente de nuestro fotorreportero Raúl Navarro. (Fotos: Raúl Navarro)

