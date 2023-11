Conexos entre arte y juventud

Cuando por estos días en La Atenas de Cuba fueron disímiles las propuestas relacionadas con las celebraciones del Día de Brujas, una sobresalió y no precisamente por tener los disfraces más creativos.

Una fiesta de máscaras fue el pretexto para reunir a amantes de la música y el teatro en el Jardín de Pelusín del Monte, en lo que sería la segunda gala de Conexos, un interesante proyecto matancero que busca promocionar y desarrollar el arte en la ciudad e, incluso, un poquito más allá de fronteras.

Lo llamativo de la propuesta no solo radicó en la coexistencia de piratas, vampiros y fantasmas de la ópera; de jóvenes y no tan jóvenes; sino en el menú servido: desde pinceladas de la magistral obra de Lorca La casa de Bernarda Alba, un popurrí de boleros, rap, rock, reggae, hasta un homenaje a Freddie Mercury.

¿CONEXOS?

“De repente un día abrí mi WhatsApp y formaba parte de un grupo nuevo, al que aún no sé cómo llegué. Cuando intenté salirme, pensando que era otra de esas “tiendas” Shein esparcidas en las redes como virus que se replican constantemente, me percaté de que las fotos no eran de confecciones ni calzados, sino pósteres de actividades”, comenta Beatriz, una de las más de 700 participantes en el grupo de la red social.

En el espacio se promocionan desde ofertas de bares de la ciudad donde se presentan artistas noveles, hasta de reconocidas instituciones culturales como el Sauto.

“Conexos es una plataforma para la colaboración de jóvenes artistas, y ayudarlos a darse a conocer con un trabajo de buena promoción y estructura de guion para los eventos”, refiere Arianna Talavera Álvarez, una de las creadoras del espacio.

“La idea es que los artistas colaboren en el ambiente físico y se conozcan”, considera Anthony Bernal Ruesca, también iniciador de Conexos. “Buscamos la manera de integrar todas las artes en eventos, donde las personas puedan conocer también a estos artistas y que entre ellos se codeen. Hoy en día es mucho más atractivo sumar todas las artes para lograr resultados interesantes para el público joven.

“La idea surge con el objetivo de responder a un deseo cultural de la juventud de consumir artistas locales que brinden buen contenido. Hasta ahora hemos liderado dos eventos, pero tenemos planes de lograr más en otros espacios de la ciudad”, confiesa Talavera Álvarez, también dueña del emprendimiento El hilo de Arianna, una tienda de regalos especializada en accesorios, “todo hecho a mano”.

“En el grupo de WhatsApp promocionamos las actividades de índole cultural del municipio, así como emprendimientos y servicios que se brindan en Matanzas. Los músicos y los emprendimientos van variando, porque la idea es darlos a conocer y promocionar su trabajo. Por el momento solo organizamos el evento cada tres meses”, comenta la emprendedora.

PELUSÍN DEL MONTE Y SUS PUERTAS ABIERTAS AL ARTE

“Nosotros queríamos colaborar con los emprendimientos de la ciudad. Empezamos haciendo una feria de día, donde venían varios emprendimientos locales, que se van renovando. Después empezamos a mezclarnos con Anthony y Arianna y ellos nos hablaron de mezclar teatro con música, y gustó, nos pareció que iba a ser muy bueno para la comunidad”, comenta Erik Martínez Bubaire, uno de los dueños y administrador de la mipyme Onces s.r.l., que dirige el centro cultural Jardín de Pelusín del Monte.

“De hecho, el dueño al que le renté el espacio quería que el patio en sí fuera un centro gastronómico cultural, y hemos trabajado en ese sentido, aunque hacemos más cosas aparte de Conexos”, comenta.

“Esto es un apoyo que ofrecemos a esos artistas aficionados o que están en el comienzo, brindando los espacios donde puedan desarrollar todas sus inquietudes culturales. Nuestro aporte a la cultura tanto a nivel local como provincial es ayudar a los jóvenes talentos que no tienen un lugar donde desarrollar sus ideas. Por eso es que surgió Conexos, por eso es que lo estamos defendiendo y lo vamos a seguir haciendo.

“Además de propuestas interesantes artísticamente, ellos tienen alguna visión de decoración del espacio y nos ayudan con eso, incluso, con la comercialización de las actividades, porque se encargan de casi todo, hasta de las reservas de las mesas. Me parece que los muchachos están muy bien enfocados”.

UNA NOCHE COMO PRETEXTO

“Conexos propone uno de los objetivos de nuestro grupo de teatro El Trébol Gitano: llegar a la adolescencia y la juventud de las mejores maneras, cuidando no rozar la vulgaridad y trabajando para ofrecer un resultado artístico de calidad; así como elevar también la vida cultural de la ciudad”, comenta Anthony, aficionado al arte de las tablas y futuro periodista.

“Una de las estrategias que tuvimos fue aprovechar esta celebración donde ya es inevitable que los jóvenes se disfracen e intentar una nueva narrativa. La máscara históricamente ha sido un recurso teatral para la encarnación, donde casi todas las culturas han tenido su presencia, y nos pareció una súper idea como narrativa para la festividad vinculándolo también al guion de la noche, pues uno de los temas musicales se titulaba Máscaras”.

Royal el rapero y Freestyler, el dúo Alquimia Perfecta, el grupo de teatro El Trébol Gitano (que dirige el propio Anthony) y músicos estudiantes de la Escuela Profesional de Arte, fueron algunos de los “conectados” en la segunda gala de Conexos que colmó las capacidades del local.

“Empecé a hacer teatro en Icarón, con Miriam Muñoz. Dirigí junto a ella Autopsia del paraíso. Luego decidí fundar El Trébol, para crear bajo mis propios códigos: de jóvenes para jóvenes. Siempre tuve esta idea de lograr una plataforma para colaborar con otros artistas, y cuando Arianna entra al Trébol como productora, fue algo que creamos juntos. Y ahí seguimos luchando por más espacios, por seguir atrayendo al público joven, y generar contenido de calidad para ellos. Yo pienso que la juventud está buscando un refinamiento cultural. Necesita del arte”.

CONEXOS Y SUS OTRAS CONEXIONES

“En el primer Conexos yo estaba en una etapa bastante tormentosa en mi vida”, rememora Arianna, quien confiesa que estar ahí y sacar el show adelante junto a Anthony le dio, además de satisfacción, mucha seguridad.

“Conexos es como una familia, siempre me gusta reunir a todos los que vamos a trabajar para conocernos y tener una conexión. Es mágico cada ensayo. Vivir inmerso en la música y en el teatro me ha sacado muchas veces de mi propia realidad. Soy la única que no es músico ni cantante ni actriz”, y mientras lo comenta no puede evitar reír. “Creo que por eso me siento como Alicia, porque todo es nuevo. Siempre que se termina un evento todos quedan felices. Se crean alianzas y amigos la mayoría de las veces”, refiere complacida.

De acuerdo a una reciente estrategia, un día a la semana el grupo de WhatsApp promociona emprendimientos, que abarcan desde servicios de comida a domicilio hasta taxis. El resto del tiempo, en la plataforma llueven las propuestas que no se resumen a fines de semana.

Ocasionalmente, se cuelan encuestas con preguntas sencillas que sirven como termómetro para medir los efectos del espacio y convertirse en modo de retroalimentación de este proyecto que avanza a buen ritmo, si de conectar arte y juventud se trata.

Lea también: Salón Artístico Cultura de Paz: La emigración desde el arte