Jornada de Ciberseguridad: riesgos de la modernidad que se nos encima

En este mundo de a poco nos volvemos incorpóreos, porque cada día emigramos un tin más hacia Internet. Hablo de rutinas, prácticas personales o de trabajo: todos esos engranajes que componen nuestra vida.

Por ello saber cómo proteger estos de ellos que donde nosotros vemos progreso, ellos encuentren una ciudad que saquear, resulta vital. Con este motivo del 20 al 30 de noviembre se desarrollará en Matanzas la Segunda Jornada de Ciberseguridad.

«Queremos que las diferentes acciones que se realizen posean un alto impacto, porque hemos notado que la población e incluso especialistas no poseen todo el conocimiento con respecto a este tema», declaró José Carlos Quiroga López, director de la oficina de control territorial del Ministerio de Comunicaciones.

«También debemos recordar que en Cuba la informatización y el acceso a muchas tecnologías y servicios comenzó hace relativamente poco. A causa de esto el mundo nos lleva años de ventaja y además provoca que las personas no dominen completamente lo relacionado con este asunto», agregó.

Durante los días en que se desarrolle esta jornada se efectuarán diferentes actividades con un fin profiláctico y de superación. Entre ellas se hallan: charlas y talleres en disimiles centros educativos, como el IPVCE Carlos Marx, la Universidad de Matanzas y Ciencias Médicas, entre otros.

Los Joven Club de Computación a partir de sus diferentes programas realizarán capacitaciones con personas naturales, como ancianos por ejemplo. A la vez se harán diversos encuentros con directivos de varias instituciones para concientizarlos acerca de la importancia de la temática.

En el Parque de la Libertad el miércoles 22 se llevará una feria electrónica donde participarán diferentes organismos. Además en las redes sociales se ejecutará una campaña de bien público.

No podemos olvidar que paso a paso, a veces no tan raudos como quisiéramos, se avanza en el proceso de informatización de la sociedad cubano. Sin embargo, como sucede casi siempre, el progreso no arriba sin ciertos peligros.