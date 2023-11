Federadas matanceras incrementan siembra en patios y parcelas

La mujer federada, dispuesta y entregada a cuantos quehaceres sean necesarios en su comunidad,

nuevamente ofrece esa bella imagen con su participación en el programa alimentario mediante la atención a 27 mil 523 patios y parcelas declarados como tales en las 13 demarcaciones territoriales de la provincia.

Lo dio a conocer Dainerys Rodríguez Varis, del Secretariado provincial de la FMC que atiende el trabajo

de Organización, quien agregó que las afiliadas del municipio Cárdenas marchan a la vanguardia en esta

tarea, e incluso en la propia sede de la organización femenina existen pruebas fehacientes de tal consagración, al estar sembrada de variedades de hortalizas, plátano, habichuela, frutas, entre otros cultivos.

“Desde que nos dimos a la importante y hermosa labor no hay patio, parcela o terreno que no haya sido invadido por la voluntad y destreza de la mujer federada, a veces en lugares inhóspitos, pedregosos, inaccesibles, donde tuvieron que rellenarlos con tierra colorada o negra, pero qué no podemos las mujeres cuando queremos, y por lo general siempre es así”, aseveró Dainerys.

La mujer federada presente en cada tarea en la que sella su hacer con amor, delicadeza y buen resultado productivo. Fotos: Tomadas de Internet

Debe tomarse en cuenta que ellas, que incluyen en estas labores el programa de la medicina verde y

tradicional, en muchos casos son trabajadoras o estudiantes, que se caracterizan por no descuidar la

atención a tierras y plantas, entre las cuales aparecen, además, la zanahoria, tomate, orégano, lechuga,

rábano, en fin, incontables canteros colmados del bien alimentario.

También poseen plantas con propiedades curativas, medicinales y digestivas, e incluso de uso para

problemas respiratorios o musculares, con los cuales no se cuentan en el momento requerido. Entre estos últimos se hallan la manzanilla, tomillo, hierbabuena, romero, alcachofa, valeriana, y cilantro, que últimamente tienen una alta demanda en comunidades urbanas y rurales, aunque para su uso se

requieren las indicaciones médicas adecuadas, en particular cuando se refiere a niños.

Lea también: Concluyen Asambleas Municipales XI Congreso de la FMC

No por gusto el programa alimentario resultó uno de los prioritarios durante los debates de las 13

asambleas municipales XI Congreso de la FMC, debido a su importancia cuando el país no cuenta con los recursos financieros necesarios para hacer frente a la importación de alimentos y medicinas, si bien no escatima cuanto tiene para adquirirlos a altos costos en mercados, muchas veces lejanos de las costas cubanas, debido a lo imprescindibles que resultan.

Las federadas matanceras, conscientes de ello, mantienen fidelidad a la causa y se afanan en ampliar la

cantidad de patios y parcelas en cada rincón posible.