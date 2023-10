Madre de Andy Granda disfruta pero no mira las peleas del campeón

Odalys Álvarez, madre del judoca cubano Andy S. Granda, confesó este lunes sentirse emocionada con la victoria de su hijo en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, aunque le fue imposible ver las peleas por causa del nerviosismo que le embarga en este tipo de circunstancias.

Casi siempre me voy a la cocina o me encierro en el cuarto de desahogo para no ver ni escuchar absolutamente nada durante los combates de Andy (Granda), reveló a la Agencia Cubana de Noticias la progenitora del titular mundial de Tashkent 2022, reconocido como el mejor deportista del último año en la mayor de las Antillas.

Álvarez manifestó, además, que este nuevo éxito del representante de la división de más de 100 kilogramos le hace llorar, debido a que el atleta dejó a su hijo menor ingresado por enfermedad antes de partir al extranjero a una base de preparación en Lima, Perú.

Quinta medalla de oro para #Cuba en el evento.

No obstante, mi hijo supo enfocarse en la competencia con toda la profesionalidad que le caracteriza y hoy agradece a quienes se preocuparon y ocuparon del menor de apenas un mes de nacido, quien ya regresó a casa para completar su recuperación, comentó la abuela que también disfruta de una nieta de tres años de edad.

Por su parte Santiago Granda, padre del atleta, natural del municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, refirió que le gustó mucho la manera en que compitió su hijo mayor, aunque se mostró en desacuerdo con algunas decisiones de los jueces, en su opinión muy apresurados a la hora de amonestar.

Con este triunfo demuestra que sigue en la élite de la disciplina y que está en perfecta forma para encarar el año próximo los Juegos Olímpicos de París, añadió el también entrenador de judo en las categorías de aprendizaje, artífice de la progresión de otros atletas de la talla de Magdiel Estrada, José Sotomayor y Cristian Soler, entre otros.

Andy Granda, también campeón panamericano en Lima, Perú 2019, venció con proyección contundente al chileno Francisco Solís en la gran final, luego de superar en cuartos de final al peligroso Rafael Silva, de Brasil, principal rival de la categoría y a la postre medallista de bronce.

