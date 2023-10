Dos oros y una plata para Cuba en los Juegos Panamericanos

Hasta este momento la actuación cubana en los XIX Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, se resume a dos oros y una plata, momentáneamente posicionan a la isla en el cuarto lugar del medallero.

Las preseas vinieron con el oro de Arley Calderón en la halterofilia, seguido de la plata de la sensacional ciclista Arlenis Sierra y el más reciente título del multilaureado pistolero cubano Leuris Pupo.

279 kg ponen a Cuba en lo más alto

El pesista pinareño Arley Calderón en la división de 61 kg puso a Cuba en lo más alto del podio con un inalcanzable biatlón de 279 kg.

Luego de vencer en dos intentos los 122 kg en arranque, Arley puso el listón en 125 kg, peso que solo compartió con el venezolano Wilkeimer Nauhn Lugo; marca que a largo plazo casi define la competencia por la superioridad del cubano en el envión.

El pesista pinareño estuvo todo el envión esperando su momento o más bien su peso en el área de calentamiento; y cuando no quedó nadie más en la plataforma el cubano decidió el orden del podio.

Puso 154 kg, realizó el agarre y en pocos segundos de un modo perfecto hizo la ejecución. La tabla mostró un inalcanzable biatlón de 279 kg con el que Cuba obtuvo su primera medalla de oro y mejoró además el resultado de los Panamericanos de Lima 2019.

Piernas de plata para Arlenis Sierra

La segunda presea para la Isla llegó por medio de las piernas de la ciclista Arlenis Sierra, quien con un tiempo de 26:07:11 minutos recorrió el tramo por calles de Isla de Maipo y terminó segunda en la contrarreloj.

Sierra, quien forma parte desde 2022 del club español de ciclismo Movistar y que acaba de firmar su renovación por tres años, solo fue superada por la estadounidense Kristen Faulkner con tiempo de 25:45:38 minutos.

Valoraciones del entrenador Joel Leal sobre el desempeño que condujo a la cubana Arlenis Sierra a la medalla de plata en la contrarreloj individual del #Ciclismo de #Santiago2023.#Cuba #MasRetosMasCompromisos

«Me sentí bastante bien, aunque un poco cansada. Después del 3 de octubre, cuando terminé con el club, me fui a descansar un poco sin bicicleta. Volver a empezar después de una semana fue complicado… el circuito parecía bastante bueno, pero ya en la carrera se sintió duro…Tiene algo de desnivel. Hoy no hizo tanto frío como ayer, pero igual no me acostumbro, además sabía que estaba Faulkner, muy fuerte en la contrarreloj, si no venía ella sería menos complicado alcanzar la medalla, pero con ella aquí cambiaba la situación. Le tengo respeto», declaró al Diario JIT la ciclista de 31 años.

Con está medalla Arlenis se convierte en la primera cubana en ganar una presea en esta prueba desde que se abrió en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007.

La ciclista granmense tendrá su próxima actuación el día 29 de octubre en el ciclismo de ruta; prueba en la que Sierra obtuvo la medalla de oro en los pasados juegos de Lima 2019.





En pistola rápida a 25 metros, Pupo es amo y señor

El pistolero cubano Leuris Pupo se coronó amo y señor de la pistola rápida a 25 metros en los XIX Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Luego de quedar primero en la ronda de clasificación con un total de 578 unidades, Leuris dominó la ronda decisiva con 30 aciertos a la diana, superando al venezolano Douglas Gómez con 26 unidades y al estadounidense Henry Leverret con 23.

«Siempre es muy satisfactorio obtener una medalla, es la recompensa al trabajo que uno viene realizando, me sentí un poco presionado al principio y no tuve un buen inicio en la ronda final pero pude sobreponerme a esa situación, salir adelante en el momento preciso y obtener la medalla de oro para Cuba, que era el objetivo», expresó Pupo en un vídeo publicado por JIT minutos después de la victoria.

El titular olímpico de Londres 2012 y subcampeón de Tokio 2020, luego de esta victoria no solo se consagra como el mejor tirador cubano de todos los tiempos, sino también como campeón de los Juegos Panamericanos por tercera ocasión en su brillante trayectoria. (Por: Carlos Javier Prado Porcena)

