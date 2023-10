El embarazo, solo un riesgo más

Alexa recién cumplió los 17 años. Cursa su duodécimo grado. No le gustan las relaciones serias. Prefiere complacer a sus hormonas con descargas ocasionales y sin compromisos. Sus padres la complacen en todo, moda, fiestas, tecnologías; bajo una única exigencia: no quedar embarazada.

La joven toma pastillas anticonceptivas desde el comienzo de su vida sexual activa a los 14 años. Su posición económica le permite evadir los altos precios que dicho método preventivo adquiere hoy en el mercado informal.

El grupo de amigas con que se relaciona tiene bien claro que criar un niño a esta edad no está en los planes. Pero Alexa nunca imaginó que sería otra la impactante sorpresa en su cumpleaños número 17: un herpes genital.

Existen muchos jóvenes que en su proyecto de vida no contemplan la idea de ser padres, al menos no antes de alcanzar relativa independencia económica. De manera que protegerse de un embarazo sigue siendo el tema central de charlas entre padres e hijos, o entre compañeros de aula o de fiestas.

Este fenómeno en edades tempranas exige especial atención por parte de los padres, instituciones educativas, de salud, y las principales autoridades del país; debido a la necesidad de revertir las cifras que hasta julio de 2023 afirman que el 18,9 % de los nacimientos en Cuba corresponden a mujeres de entre 12 y 19 años de edad.

A su vez, las enfermedades de transmisión sexual (ITS) han quedado solo en el marco de un par de clases de Biología durante la secundaria básica. La baja percepción de riesgo y la escasa educación integral de la sexualidad condicionan que hablar sobre ellas y sus implicaciones sea un hábito relegado.

La difícil situación económica ha conllevado a la escasez y los altos precios de los preservativos. El medio de protección sexual más efectivo alcanza hoy un valor igual o mayor a los 50 pesos en moneda nacional, cifra bastante alta para un producto que pudiera estar valorado como de primera necesidad.

No obstante, es necesario que cada persona vele por su salud y que realice las gestiones pertinentes para protegerse. No solamente la población joven debe interiorizar sobre los riesgos que representan las ITS.

Las consecuencias podrían ser múltiples, incluidos síntomas en los genitales, complicaciones durante el embarazo, infertilidad, aumento en la probabilidad de transmisión del VIH, efectos psicosociales, etc.

Algunas ITS son fácilmente curables, como la clamidia, la gonorrea, la sífilis o la trichomoniasis. Otras, en cambio, no tienen cura; como el VIH, el herpes genital, el virus del papiloma humano y la hepatitis.

Los promotores de salud desde el barrio están ante una tarea difícil y tremendamente necesaria; que depende también en gran medida de los profesores y familiares de alumnos en edades adolescentes principalmente.

Vivimos en tiempos de relaciones abiertas, con personas de mentes y prácticas poco convencionales tiempo atrás. Actitudes que, lejos de ser juzgadas a la ligera, exigen mayor responsabilidad ante la práctica sexual en aras de garantizar el bienestar individual y colectivo.

Aunque la maternidad no deseada puede deshacerse mediante el aborto, método bastante peligroso y no recomendado en un inicio, Alexa ahora está segura de que otras circunstancias más dañinas también son para siempre y te cambian la vida. El embarazo, según se mire, es solo un riesgo más.