Matanceros ausentes se reencuentran con la ciudad

Con la inauguración de la muestra colectiva Retrato de Ciudad en el Museo Provincial Palacio de Junco, concluyeron los matanceros ausentes su visita de este martes 10 de octubre al lugar que les vio nacer o donde pasaron importantes etapas de sus vidas.

Entre los presentes, la coreógrafa Rosario Cárdenas, directora de la compañía Danza Combinatoria, se congratuló de encontrarse con un casco histórico recuperado y embellecido.

“Matanzas ha sido cómplice de mis primeros pasos en el arte, no nací aquí pero me mudé siendo pequeña y empecé mis clases de ballet en el Salón de Los Espejos del Teatro Sauto. Luego me fui a La Habana; sin embargo mi familia se quedó aquí y siempre mantuve el vínculo. Me encanta regresar y ver la ciudad tan limpia, con su bahía, sus ríos, sus puentes”.

Por su parte, el actor, diseñador y director artístico de Teatro La Proa, Arneldy Cejas, se considera a sí mismo “matancero de nacimiento profesional”.

“Primero trabajé en la Casa de la Cultura Bonifacio Byrne, después en Papalote; soy fundador de Teatro de las Estaciones y del telecentro TV Yumurí. Cada vez que me invitan regreso a festivales, eventos, no he perdido el lugar que tanto quiero y siento como mío”.



El periplo de los visitantes comenzó en horas de la mañana con su arribo al Castillo de San Severino, Museo de la Ruta del Esclavo. Luego realizaron un recorrido por sitios de interés patrimonial como el Parque de la Libertad, la Biblioteca Gener y del Monte, la Ermita de Monserrate y las cuevas de Bellamar.

La exposición abierta al público en la Sala Transitoria del Palacio de Junco, que puso colofón a esta nostálgica jornada, reúne casi una veintena de obras en las que edificios, calles, plazas y paisajes nos descubren la matanceridad desde la mirada de Esteban Chartand, Francisco Cobo, Noel Hernández, Adrián Socorro, Julio Cesar García, entre otros.





«A partir de los registros formales de la pintura, el dibujo, el body painting y la fotografía, evocan a la ciudad desde el más puro realismo, matiz romántico, gesto impresionista o abstracto, pero siempre privilegiando en un primer plano el protagonismo de la misma», argumenta la curadora Yamila Gordillo en sus palabras al catálogo.

La ocasión también resultó propicia para develar una tarja, colocada en la fachada del Museo, que recoge los nombres de los historiadores de la urbe yumurina, desde 1948 hasta la actualidad.

