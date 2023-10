De la Universidad a la Comprobación al Control Interno

Desde el 18 de septiembre se realiza la XV Comprobación Nacional al Control Interno (CNCI), proceso que en Matanzas se desarrolla en 15 empresas y entidades de la provincia.

En cada una de sus ediciones, el ejercicio aúna no solo a auditores, sino también a estudiantes de varias carreras de la Universidad de Matanzas, que colaboran en su realización. Este 2023, participan más de 70 educandos de las especialidades de Economía, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería Industrial, Civil, Informática, Derecho y Periodismo.

LA UNIVERSIDAD EN EL CNCI

Desde ediciones pasadas, el ejercicio de Comprobación al Control Interno ha contado con el apoyo de la Universidad de Matanzas.

“Es integrador, primero en el pensamiento de lo que revisamos, y en la composición de los equipos que actúan en el ejercicio”, explica la máster Carmen Elsa Alfonso Oceguera, Contralora Jefa Provincial. “Está presidido por un Jefe de Grupo y un Supervisor, y al equipo de trabajo se integran auditores del Sistema Territorial de Auditoría, estudiantes universitarios de varios perfiles, y en una composición en dependencia de los intereses a revisar trabajan los expertos de la Oficina Nacional de Normalización y de la Oficina Nacional de Inspección al Trabajo”.

“La Universidad tiene varios compromisos con el territorio matancero en los cuales nuestros estudiantes inciden, como tareas de impacto e interacción social, y dentro de ellos se encuentra la CNCI”, comenta la doctora en Ciencias Liz Pérez Martínez, vicerrectora primera de la Universidad de Matanzas.

“En esta convocatoria del ejercicio participan más de 70 estudiantes procedentes de cuatro facultades: Ciencias Económicas, Ingenería Industrial, Ciencias Técnicas y Ciencias Sociales y Humanidades, de un total de siete carreras. La demanda la hace la propia Contraloría, y nosotros la satisfacemos. Nos envían la solicitud en función de las empresas del territorio que van a ser comprobadas”, refiere Pérez Martínez.

“En un primer momento eran las carreras de Contabilidad y Economía, pero el país se ha dado cuenta que en el diseño hace falta una visión desde el punto de vista legal, una comunicación de los resultados, que la población pueda sensibilizarse con eso. Y es por ello que se incluyen las carreras de Derecho y Periodismo”, explica Odalis Alberto Santana, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.

“La carrera de Derecho, dado el perfil del profesional que se está formando, lo que realiza son ejercicios referidos al marco legal y al cumplimiento de las legislaciones, lo cual es importante para el equipo que está en en el control interno, pero también para los estudiantes. Ellos están haciendo el control de la documentación, tienen acceso a leyes, decretos y legislaciones específicas de los sectores en que están participando y eso, sin lugar a dudas, tributa a su formación profesional y a desarrollar responsabilidad”, amplía Alberto Santana, quien comenta, además, que la provincia de Matanzas fue la primera que incorporó a los estudiantes de Periodismo a este ejercicio.

“Se pretende que ellos sean capaces desde su visión, desde la sensibilidad, de lo que se descubre en el ejercicio, hacer mensajes y divulgar a la población lo que está ocurriendo. Es humanizar el proceso, ver quiénes son los protagonistas, dónde se hace un buen trabajo o dónde no. A muchos les gusta cuando se gradúan hacer cultura o deporte; sin embargo periodismo económico es un poco más complejo y quizás el acercamiento a estos temas también tribute a que se formen y se les abran otros horizontes”, acotó la decana.

La XV CNCI tiene como novedad este año la inserción del programa de Educación Superior de Ciclo Corto de Auditoría, que también está inmerso en las tareas del ejercicio al Control Interno.

Según la vicerrectora, “todos los estudiantes de ciclo corto están participando como parte de su formación profesional, ya sea vinculados directamente a lo que harán o en lo que se desempeñarán una vez graduados como auditores en la provincia”.

Lea también: El Sistema de Control Interno, una guía para el desarrollo empresarial

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Para muchos estudiantes vinculados a la XV CNCI, el ejercicio es una manera de consolidar la teoría recibida en las aulas.

“La auditoría es una asignatura muy importante en mi carrera, que es Contabilidad. Llegué nervioso aquí, pero el ambiente de trabajo es muy bueno y las personas me han ayudado mucho”, asegura Daiyán Luis Rodríguez Rodríguez, estudiante de tercer año, quien se encuentra apoyando el desarrollo del ejercicio en la Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones de Matanzas.

“Eso sí, desde que llegué, empecé a preguntar por todo y desde el primer momento me vincularon a una de las auditoras. Trabajamos en ‘cuentas por cobrar’ y empezamos a ver las nóminas, que era algo que dominaba de las clases. He aprendido cómo es el proceso de la auditoría, cómo funciona, que es diferente a cómo lo imaginaba. Es un proceso serio, al que hay que ponerle empeño. Las normas y procedimientos sí se cumplen tal cual me lo explicaron en el aula. Hay otras que no dominaba, y las veo aquí, como por ejemplo todos los documentos que se piden”, considera el futuro contador.

“El ciclo corto de Auditoría se estudia en dos años y es un Técnico Superior. Es la primera vez que estoy en un ejercicio de Control Interno”, refiere Arley Batista Menéndez, ubicado en la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas. “Para mí todo esto es nuevo, pero es bueno, porque me he vinculado con lo que hace la auditoría. En la escuela todo es muy teórico”.

“Comenzamos por los materiales y ahora estoy en el punto de Gestión de Inventarios. En mi caso he ampliado los conocimientos, porque lo que damos de Contabilidad y Finanzas en la universidad es poco, comparado con lo que aquí aprendemos”, refiere Pablo Jesús Ávila, estudiante de tercero de Ingenería Industrial, quien se manifiesta preocupado por el poco tiempo que tendrá cuando regrese a las aulas para actualizar el contenido atrasado y realizar los exámenes.

Mientras que Samantha Fierro Rodríguez, quien colabora con la Agencia Cubana de Noticias en Matanzas, considera que la vinculación de todos los estudiantes de periodismo con el ejercicio es pertinente, pero que debiera hacerse más extensiva al resto de la carrera y no limitarse a un estudiante por medio de comunicación. “Mientras más seamos, más información de calidad puede extraerse”.

En cuanto a la organización, la futura periodista considera que debe organizarse un poco mejor. “En tercer año los estudiantes no conocen de periodismo económico, eso generalmente se hace después de graduados, cuando se busca especialización. Por ello, creo que antes del ejercicio debe dársele un preparación más profunda, para que sepan qué enfrentan y lograr mejores resultados”.

LAZOS QUE GARANTIZAN ÉXITOS

Leidys Torres Álvarez, del grupo de Control Interno de la Empresa Eléctrica y que se encuentra como auditora en la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, considera que “los estudiantes ayudan a aliviar todo el cúmulo de trabajo y de documentos por revisar. De acuerdo a su especialidad, les vamos asignando actividades para que realicen”.

Aidelys de la Caridad Alpízar Castillo, auditora principal en la Empresa de Mantenimiento Vial y Construcciones de Matanzas, también lo considera beneficioso.

“El estudiante vinculado a mi área está muy interesado en ayudar y en aprender, y eso es muy importante”, asegura Alpízar Castillo. “Siempre tiene preguntas que nos hacen recurrir a resoluciones, que normalmente no se revisan mucho. Nos apoyan a nosotros y también les es útil a ellos. No es lo mismo la práctica que lo que estudian en el aula. Aquí chocan con la realidad”.

“Los auditores generalmente son graduados de Economía y Contabilidad, y cuando se va al control, tanto en el programa principal como los complementarios, se tiene que trabajar sobre muchos elementos, que no son solo de esas especialidades. De ahí que es importante el apoyo de los estudiantes”, refiere Raúl Almeida Carreras, vicecontralor.

“Cuando hay que tratar temas vinculados a los recursos humanos, están los de Ingenería Industrial; o si es de construcción, juegan un rol importante los de Civil. Otra ventaja está en que, como es un período de tiempo tan reducido y el volumen de trabajo es amplio, los estudiantes ayudan y a la vez aprenden tanto de métodos, sistemas de trabajo, como de habilidades que tienen los auditores para detectar determinadas problemáticas y que no se adquieren en la escuela”.

“Considero que es muy provechoso; por ejemplo, yo quería cuando me graduara coger Auditoría como especialidad”, acota Daiyán Luis, quien no descarta la idea, porque asegura que realmente le gustó. “Creo que este ejercicio debiera ser obligatorio, sobre todo para los que estudian Contabilidad, porque realmente no tienes una manera de aprender auditoría como no sea haciendo una”, comenta.

La CNCI se les contará a los estudiantes universitarios como Tarea de Impacto, según aclara la vicerrectora de la Universidad de Matanzas: “Una vez que se incorporen, se retoma el proceso docente con un ajuste especial para ellos, para retomar toda la docencia de este período”.

“Es un compromiso de la institución que siempre ha tenido un criterio favorable, tanto de los alumnos que participan como de los profes que los asesoran y de la propia Contraloría Provincial, porque es un vínculo Universidad-empresa que se ha caracterizado por fluir armónicamente, por una comunicación e interacción constante, y esperemos que este año también tenga exitoso desempeño”, acotó.

La Comprobación Nacional al Control Interno se desarrollará hasta el 30 de octubre, fecha en que se presentarán los resultados de la decimoquinta edición del ejercicio.