David Méndez: un músico con pasiones De otro planeta

José David Méndez Díaz cursa el segundo año de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Matanzas. Aunque es amante de las letras, nunca imaginó que sus pasiones transitarían de las leyes a la música.

Durante el confinamiento a causa de la covid-19, David se encaprichó con una guitarra. Su padre le concedió el deseo y, entre cabezazos y tutoriales de Youtube, aprendió a tocarla. De igual forma sucedió con el piano.

Meses después, en una descarga con un amigo, entre tragos comenzó a tararear una letra, la siguió, y a los dos o tres días nació su primera canción. Entonces descubrió que, además de tocar y cantar, podía componer.

Aunque todo comenzó como un hobby, hace tres años que David dejó de concebir su vida fuera del mundo musical. Transformar sus experiencias y sentimientos en canciones es para él una necesidad.

Desde su llegada a la universidad forma parte del grupo musical Esencia Cubana. Oportunidad que, unida a su participación en los festivales de artistas aficionados, le ha permitido visibilizar su música y crecer como artista.

En julio de 2023 participó en un concurso de composición lanzado por la Empresa Musical Rafael Somavilla, de Matanzas. Entre 52 concursantes, él quedó como finalista para interpretar su canción en un festival que tendrá lugar del 9 al 11 de noviembre en el Teatro Sauto.

“De las tres canciones que presenté, dos pasaron; pero como en mi caso yo mismo interpretaba mis temas, pues dejaron solo una de ellas para agregar a otro compositor”.

SIN FORZAR LA CREACIÓN

David Méndez no tiene espacio o rutina creativa: “Depende mucho de mis estados de ánimo. La musa dice aquí estoy y yo le obedezco, en ocasiones me siento con la guitarra y salen las melodías pero no las letras. Otras llegan así como si nada y se desparraman en la hoja”.

El joven cantautor tiene compuestas alrededor de 140 canciones, 13 de las cuales forman parte de su primer disco, titulado De otro planeta, que bajo el sello del productor matancero Jorge Luis Montaña se estrenará próximamente a través de sus redes sociales.

“Mi disco llega tras grabar dos de mis temas favoritos, cuando los escuché me enamoré. Comencé a buscar la manera de realizar más grabaciones hasta poder conformar un disco y fue cuando me encontré con Montaña, quien me ayudó desde el principio.

“Nunca creí en mí, pero luego empecé a creer en las canciones cuando vi que a las personas les gustaban. Al principio, como es normal, muchos me apoyaron mientras otros me desalentaban, pero lo veo como esa pasión que por encima de todo siempre estará en mi vida”.

Para José David no es un sueño perturbador estar sobre un gran escenario escuchando al público cantar a toda voz sus creaciones, no le gusta forzar su trabajo ni su carrera. Es de los que cree que “todo lo que tenga que ser, será en su debido tiempo”.

A sus 22 años ya acumula un número importante de composiciones, y aunque está consciente de que no todas logran desempolvarse de la gaveta, siente que le falta mucho por crear y cultivar en su carrera como músico.

Foto: Cortesía del entrevistado



EMPRENDERSE COMO ARTISTA NO ES COSA FÁCIL

Cinco meses atrás, David decidió ser miembro de la Asociación de Hermanos Saiz (AHS). Luego de iniciarse en la producción de su disco, lidiar con las dificultades no solo económicas, sino también con la complejidad del proceso y su formación totalmente empírica, encontró en la organización un espacio propicio para fortalecer su arte.

“Es difícil darse a conocer como artista cuando recién comienzas. Por eso me convertí en miembro de la AHS, allí encuentras apoyo y te da la posibilidad de optar por algunas becas que pueden ser importantísimas en tu carrera”.

De otro planeta está listo desde hace algunos meses, pero la inscripción de las canciones se ha dilatado en espera de las partituras, que luego debe llevar a La Habana.

“Jorge Luis Montaña es el principal responsable de la calidad del disco, y de cuánto he aprendido en este sentido; pero también en la Asociación siempre me tienen las puertas abiertas. Ha sido una experiencia fantástica y espero que el lanzamiento también lo sea”.

DAVID…

La sencillez se le nota por encima de la ropa. En cuanto lo conoces comprendes que la sensibilidad y el romanticismo son sus principales armas como artista. Habla con desenfado sobre sus planes, como si el futuro para él no fuera más que cerrar los ojos y liberar las letras de una canción en cualquier espacio en blanco.

No tiene prisa, le gusta pensar que componer es el juego que lo apasiona, que lo salva de los infiernos terrenales. Regala sus canciones como quien te espanta un beso en la mejilla tras meses de nostalgia.

“Me encanta pasar tiempo con mi familia y con mis amistades, porque es un momento sano. Adoro la tranquilidad del mar, estar frente a él, ya sea solo, en compañía, cantando, curando las penas, componiendo o como sea. También el básquet, el fútbol, los videojuegos…”.

“Mi mayor sueño fuera de la música no existe: sigo queriendo dedicarme a ella. Me gusta mi carrera universitaria, pero si tengo que escoger soy, ante todo, cantautor, músico y artista”.