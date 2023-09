Fátima seduce al público matancero

Con una cerrada ovación concluyó, la tarde de este viernes 29 de septiembre, la primera presentación en Matanzas de Fátima y el Parque de La Fraternidad, unipersonal de Ray Cruz inspirado en el cuento de Miguel Barnet.

Desde el escenario del Teatro Sauto, este singular personaje —un transexual a medio camino entre el mundo del espectáculo y el de la prostitución— sedujo al auditorio con el estremecedor relato de sus amores, dolores y miedos.

“Antes de empezar estaba muy emocionado porque Fátima es un volcán en erupción y me domina en muchas cosas, eso hace que la obra tome otra dimensión», aseguró el joven actor a Girón.

A lo largo de casi una hora la protagonista se desnuda emocionalmente. Comienza de un modo casual, jocoso, rayando en la coquetería, pero poco a poco va liberando sus sentimientos y descubrimos que son los mismos que albergan la mayoría de los hijos de esta Isla.

“Cuando subo a escena, al principio la paso muy mal porque en esta puesta tratamos de llevar el personaje a su esencia, de mostrarlo mucho más oscuro incluso de lo que fue concebido por Barnet. Queremos hablar no solo de la discriminación, también de la cubanía, de la emigración, de la soledad”.

Para Ray Cruz esa interacción con el público es la que hace que cada función sea única. “Hay audiencias que son más elitistas, otras más de pueblo. Ella es de pueblo y se emociona mucho cuando la gente “de abajo” la viene a ver.

“A partir de ahí me doy cuenta, como actor, de que ya puedo hacer con el público lo que desee. Hoy, por ejemplo, tuvimos problemas técnicos y pasaron muchas cosas inesperadas, pero la mayoría no se dio cuenta porque ha llegado un punto en que los tengo a mi merced y eso da muchísima seguridad. Me encanta esa proximidad con la gente, sentirnos y tocarnos tan de cerca, que puedan ver mi sudor y mis lágrimas”.

La historia de la reina del Parque de La Fraternidad se mantendrá en cartelera este sábado 29 de septiembre y domingo primero de octubre para disfrute de los yumurinos.