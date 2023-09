Apartado 1433: Sobre la importancia de usar la banca electrónica

“Hoy, 14 de agosto de 2023, solo el cajero automático ubicado en la calle de Medio, entre Ayuntamiento y Jovellanos, perteneciente a Bandec, tenía dinero depositado. El resto indicaba no poseer conexión”. Así relata Idania Godoy Tápanes, vecina de la calle 78, No. 32602, Kilómetro 101, en esta ciudad.

“Por supuesto –comenta la lectora– una larga fila de personas esperaba cobrar. Gran parte de esa población se marchó, pues se acabó el efectivo. La cajera de la entidad explicó a los presentes que habían depositado todo lo disponible, y hasta el día siguiente no repetirían el mismo proceder.

“La ciudad cuenta con pocos dispositivos para este fin. ¿Qué solución tendrá este problema? Aún tengo la tarjeta de jubilación de mi mamá con dinero, y falta poco para el próximo pago. ¿Cómo le digo que hoy tampoco le llevo sus haberes? Ello es imprescindible para los gastos del día a día. Espero respuesta a mi inquietud”.

A propósito, responde Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de Bandec. Argumenta que “la distribución de cajeros automáticos está a cargo del Banco Central de Cuba, que a su vez los asigna a las diferentes instituciones del sector, de acuerdo con las posibilidades de adquisición por el país.

“Aunque están bien definidas las necesidades de la provincia, este año no se prevén nuevas instalaciones de dichos equipos. No obstante, la extracción del efectivo no constituye el objetivo principal de la actual política bancaria. Por consiguiente, cada día laboramos para que la población utilice los beneficios de los canales de pago electrónico. De igual forma, se han creado alternativas para extraer el dinero”.

Chávez Camaraza menciona, por ejemplo, la instalación de nuevos POS en las oficinas bancarias, extracción en línea en la sucursal de origen (Bandec o BPA), presentación del carné de identidad y la tarjeta magnética en las casas de cambio (Cadeca) y el servicio de caja extra, opción fácil y rápida donde el cliente puede sacar hasta 5 000 pesos en los 315 establecimientos que lo poseen. A continuación se relacionan los más cercanos al domicilio de Idania.

MATANZAS OESTE No. Establecimientos Direcciones Consejo Popular Aplicación activada Institución a la que pertenece 1 Restaurante Monserrate Mujica Final Matanzas Oeste Enzona Empresa Alojamiento 2 Bodega 8 de marzo Calle Álvarez s/n Esquina Mujica Matanzas Oeste Enzona Empresa Comercio y Gastronomía 3 Bodega El Pisicorre Calle Contreras s/n Esquina Mujica Matanzas Oeste Enzona Empresa Comercio y Gastronomía 4 Bodega Espiga de Oro Calle Embarcadero esquina Guachinango Matanzas Oeste Enzona Empresa Comercio y Gastronomía 5 Bodega Honestidad Calle Jáuregui s/n Esquina Capricho Matanzas Oeste Enzona Empresa Comercio y Gastronomía 6 Bodega La Atómica Calle Velarde s/n e/n Buena Vista y Guachinango Matanzas Oeste Enzona Empresa Comercio y Gastronomía 7 Bodega La Central Carretera Central s/n km 101 Matanzas Oeste Enzona Empresa Comercio y Gastronomía 8 Bodega La Loma Calle Cuba s/n Esquina Navarro Matanzas Oeste Enzona Empresa Comercio y Gastronomía 9 Bodega Sierra Maestra Calle del Medio s/n Esquina Mujica Matanzas Oeste Enzona Empresa Comercio y Gastronomía 10 Tienda Industrial El Triunfo Calle Jesús María Esquina San Gabriel Matanzas Oeste Enzona Empresa Comercio y Gastronomía 11 Bodega El Oeste Calle Manzano s/n esquina San Gabriel Matanzas Oeste Enzona Empresa Comercio y Gastronomía 12 Farmacia Centro Médico 41703 Calle Jáuregui y Compostela Matanzas Oeste Enzona Farmacias y Ópticas 13 Farmacia Faustino Pérez 41740 Carretera Central km 101 Matanzas Oeste Enzona Farmacias y Ópticas

Otra opción, refiere la directora, es la transferencia entre tarjetas magnéticas (de su mamá a la suya en este caso), mediante Transfermóvil o En Zona, y luego extraer el dinero que necesita la anciana.

“Nuestra institución conoce las dificultades actuales, por ello insiste en educar a la población en el uso de la banca electrónica, al tiempo que trabaja en aras de ofrecer cada día mejor servicio”, enfatiza.

Por último, este periodista elogia la profesionalidad y el desempeño ágil y certero de Lianys Piquera García, comunicadora de la Dirección Provincial de Bandec, quien mucho tuvo que ver con la celeridad en la publicación de esta respuesta.