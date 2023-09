En Cárdenas primera Asamblea Municipal XI Congreso de la FMC

El trabajo preventivo, educativo y de atención social, en particular a la violencia de género, se halla entre los temas fundamentales a debatir durante la primera Asamblea Municipal XI Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, señalada para comenzar a partir de las nueve de la mañana del próximo sábado en el Cine-Teatro Cárdenas, en la llamada Ciudad Bandera.

Así lo dio a conocer Ana Ibis Sierra González, funcionaria de la citada organización femenina, quien agregó que la membresía del territorio también abordará en la agenda de trabajo la promoción, empleo femenino y medios de comunicación, así como el plan de adelanto a la mujer, el ahorro energético y la contribución al desarrollo económico.

Se incluye, además, el reconocimiento a quienes constituyen la vanguardia tras años de consagración, porque, como bien expresara el Héroe Nacional José Martí, no hay ni habrá obra más profunda y bella que la erigida por la mujer cubana en el campo de batalla.

Las de ahora, son igual de heroínas, en el hogar y en cada puesto de labor, u otras necesidades sociales, productivas y de la defensa a las cuales se les convoque. Sus enfoques en esta Asamblea serán, sin dudas, un paso adelante para los retos actuales, porque de ellas se aprende a ser leales, dignos, entregados, sin que falte la ternura y la firmeza en cada circunstancia. A ello les enseñó la inolvidable Vilma Espín Guillois, su eterna Presidenta.

La mujer presente en cada tarea social, productiva y de la defensa, con idéntica dulzura y fortaleza con que defiende principios y valores, incluido el de la equidad de género.



En la FMC de la provincia de Matanzas militan más de 273 mil 200 federadas en delegaciones y bloques, muchas de ellas merecedoras de la Orden Ana Betancourt al mérito, otorgada a aquellas mujeres que por su acción contribuyan a la defensa de los valores femeninos y revolucionarios, internacionalistas o de gran valor en un frente de trabajo de interés nacional.

En septiembre se realizarán similares Asambleas en Colón (9:00 am) y Calimete (2:00 p.m.) el día 16, JagüeyGrande (9:00 a.m.) el 17, y Martí (9:00 a.m.) y Los Arabos (2:00 p.m.) el 23.

En la actualidad lideran la organización en la provincia, Odalys García Pérez, secretaria general, Daineris Rodríguez Báez, al frente de la esfera de Organización, e Isleiquis Quintero Llanes, quien encabeza la de Ideología, Prevención y Atención Social.