Festival Varadero Josone: más cerca de la gente

Jazz, rumba y son. También música electrónica, salsa y música urbana. El Festival Varadero Josone, iniciado el pasado lunes, le propone al público una gama diversa y amplia de géneros musicales en todas sus presentaciones. Hasta el próximo 27 de agosto tiene lugar una programación extensiva —que por vez primera— comenzó en el Teatro Sauto de Matanzas y culminará con agrupaciones diarias en los escenarios del balneario más conocido de nuestro país.

¿A los jóvenes les gustará asistir al festival? Fue la interrogante que abrió el diálogo con el cantante Issac Delgado, creador y organizador general del evento. «Los jóvenes disfrutan la música en general, y he podido constatarlo en muchos países.

Una de las esencias del festival es ofrecer propuestas asequibles para todos, aseguró Issac Delgado. Foto: Pablo Massip

«Es cierto que la música urbana los atrapa de una manera incomparable, pero no es lo único que podemos ofrecerle. ¿Cómo podrían conocer y disfrutar otros géneros si no se los proponemos? Podemos seducirlos con ese tipo de música, y darles más. Para eso, considero que

debemos incrementar las propuestas para ellos, como todos los públicos.

«Existen varios festivales en diferentes puntos del país, como el de la Salsa, el Piña Colada, el Chocolate con Café, el de Música Alternativa en Cienfuegos. En muchos casos, sus carteles se enriquecen también con artistas foráneos, y ello demuestra que podemos hacer buenas cosas. No es necesario esperar fechas específicas, lo ideal es llevar la música a los barrios, la de los clásicos también…

Vaticina Delgado que esta edición del evento será muy satisfactoria por los artistas que asisten y la cantidad de público que disfruta de los conciertos preparados. «A veces se dificulta armar el programa de un festival con todas las pretensiones como las que tenemos con Josone.

«Algunos están de viaje en otros compromisos y aquellos que quieren estar pero que sufren las campañas mediáticas que desde otros países se arman, no pueden. Por suerte quedan muchos con talento y aceptan participar, y por eso cada vez este festival ha tenido excelentes propuestas y, por consiguiente, complacencias.

«Siempre en acontecimientos de este tipo, los organizadores pueden temer que no vaya mucha gente a los conciertos, y que los artistas invitados no tengan el público que se merecen. Sin embargo, hemos crecido en cuanto a seguidores y asistentes a los shows, así que mis expectativas y las del equipo de trabajo esperan ser superadas».

El también aplaudido por sus interpretaciones de No me mires a los ojos y el 44 3025 recordó que una de las aspiraciones como parte de las esencias del festival es ofrecer propuestas asequibles. «Y lo son. A veces no es el bolsillo el que determina si se llena o no un espacio musical.

«En ocasiones vemos que se cierran lugares por capacidad y allí la propuesta no es de buena calidad siempre, y los precios para entrar o para consumir son extremadamente elevados. Sin embargo, en otros espacios, apenas va público, o por falta de promoción o porque no es del agrado de la mayoría, cuando el valor de la propuesta sea alto.

«Pagar 600 pesos para disfrutar de seis conciertos en una noche, es una opción módica, a nuestro juicio. Esa ha sido la premisa para lograr la asequibilidad, incluso del público que nos visita de otros países. Que conste que ese no es el dinero que se emplea en remunerar a los artistas convocados o al personal de producción.

«Con el objetivo de hacer Varadero Josone también más accesible, inauguramos la otra sede de los conciertos, el Teatro Sauto, que cumple 130 años y que puede ser un punto más cercano a muchos que no puedan viajar a Varadero», señaló.

Con el ánimo de elevar la calidad en cada edición, Delgado ansía contar con mayor apoyo de diversos patrocinadores, incluso del sector no estatal, «de los que no pocos están interesados en colaborar. Ello incidiría en una mejor propuesta desde el punto de vista tecnológico, logístico y gastronómico, además del apoyo que recibimos del Ministerio del Turismo y de las cadenas hoteleras».

Sin abandonar su carrera musical, Issac Delgado trabaja en un nuevo álbum, coherente con su línea perfectamente identificada en el ámbito de la música popular bailable, y da los últimos toques al proyecto discográfico que rinde tributo a la Sonora Matancera.

«Ser organizador de un festival anual de esta magnitud es un gran desafío para mí como creador, porque soy el máximo responsable de todo lo que ocurra, bueno o malo, aunque el equipo que me acompaña es numeroso y profesional. Dedico mucho tiempo a esto y quizá mi carrera lo sufra un poco, pero es el compromiso que se adquiere con la cultura cubana en primer lugar, nuestro tesoro musical y el pueblo al que nos debemos.

«Hay que ser consecuente con lo que se vive. Estoy feliz. Inmerso estoy en muchos planes porque además de hacer música, quiero emprender proyectos culturales, impulsar la carrera de mis hijos y de algunos talentos jóvenes que necesitan un apoyo para ser vistos y escuchados. Pero con el Festival Josone el listón me lo pongo cada vez más alto», aseguró.

(Por: Ana María Domínguez Cruz/Juventud Rebelde)