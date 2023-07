“La biblioteca es mi vida, yo no me imagino lejos de aquí”

De no ser por la descripción precisa que me hicieron hubiera imaginado que María de Lourdes era una más de la brigada que actualmente trabaja en la Biblioteca Provincial Gener y Del Monte. Al fondo del salón inmenso que ocupa el segundo piso del otrora Casino Español de Matanzas, en medio de trozos de madera, andamios, y muchísimo polvo estaba ella, con el overol azul de construcción y los guantes desechables, absorta por completo en la lectura de periódicos e indexando datos.

No imaginamos que aquel, era apenas el primer día después de meses alejada de la hemeroteca y que el inventario de los archivos, así como la organización y restauración de los mismos, apenas comenzaba, en paralelo a la restauración; ni tampoco que la indumentaria que llamó nuestra atención era solo una barrera ante el polvo acumulado.

No obstante, y sin entender muy bien el por qué de esta entrevista, precisamente a ella, María de Lourdes Perera Gómez, la mujer que custodia los fondos de hemeroteca de la Biblioteca Provincial Gener y del Monte, la misma que vive orgullosa de “su” amplia colección de Bohemias, la que recorre las tiendas en busca de cartones para restaurar y proteger ese patrimonio y que se las ingenió para que evitar descartes que hubieran sido irreparables, accedió a contestar algunas preguntas sobre su devenir en ese centro al que ha dedicado más de 20 años y que constituye su vida.

一Eres graduada de la Formadora de Maestros, ¿cómo decidiste ser bibliotecaria?

Fotos: Raúl Navarro

一 Sí, yo estudié en la Formadora y soy graduada de Bibliotecas Escolares. Realmente creo que la profesión me escogió a mí porque me encanta investigar, leer y proporcionar información. Me apasiona ser bibliotecaria, no solo por la labor en sí, sino porque exige mucha autopreparación en diferentes ámbitos y es un trabajo en el que siempre estás aprendiendo. Sobre todo eso, se aprende mucho y a la vez es un requisito imprescindible para poder dar un servicio realmente eficiente.

“Mi primer trabajo fue en el politécnico Álvaro Reynoso, aunque inmediatamente después de mi graduación trabajé un año en Torriente. Fíjate si este oficio demanda de nosotros, que gracias a los casi 16 años que estuve allí, tengo nociones de agronomía, botánica y del cuidado de las plantas, temas de los cuales jamás imaginé tener dominio.

“Eso me gusta de mi trabajo, la autopreparación, porque hay que estar preparadas para poder gestionar lo que el usuario viene buscando, y si no lo conoces, entonces vas y lo buscas. No me gusta que la gente se vaya insatisfecha”

一 ¿Cómo llegas a la Biblioteca y a la sala de hemeroteca?

一 Empecé aquí en el 98´ por circunstancias personales que exigían más cercanía a la casa. Al inicio estuve en el departamento infantil-juvenil y fui de las primeras en impartir el servicio de la Bebeteca que fue una experiencia muy satisfactoria. Acudían muchísimos niños y la verdad es que los padres salían también muy complacidos con todo lo que iban aprendiendo, porque ese es un servicio que ayuda mucho al desarrollo de los niños y hace que lleguen a preescolar muy preparados.

Fotos: Raúl Navarro

“De esa etapa recuerdo también con mucho cariño las experiencias en los concursos de promoción literaria “Leer a Martí” o “Sabe más quien lee más” donde Matanzas tuvo siempre muy buenos resultados a nivel nacional.

“Luego, en el 2006, es que me proponen venir para la Hemeroteca de la biblioteca, que no tenía personal, y hasta hoy. El trabajo aquí es un poco diferente, pero lo disfruto mucho. He tenido que hacer procesos de restauración profundos en buena parte gran parte de los fondos, las revistas, etc, para garantizar el servicio a los usuarios. Tenemos una colección de Bohemias bastante amplia aproximadamente desde los años 30 que son objetos de consultas frecuentes.

一 ¿Cómo se ha visto afectado el servicio de hemeroteca con este proceso de reparación de la biblioteca?

一 La principal afectación es no poder recibir a los usuarios y que sean ellos quienes puedan hacer la búsqueda de información que necesitan o interactuar con los archivos. No obstante, recibimos con regularidad pedidos muy específicos de personas con proyectos de investigación que tratamos de gestionar desde aquí y luego se les entrega.

Fotos: Raúl Navarro

“Es lo que podemos ir haciendo de momento al menos en esta primera etapa, pues la sala de hemeroteca no está concebida en esta primera parte de la restauración. El trabajo, sin embargo, no se detiene. Durante algún tiempo, sobre todo después de la covid, estuve en el departamento de procesos y me acabo de reincorporar para ir dándole mantenimiento a los fondos y organizarlos, previo a la reapertura de la primera planta del edificio, prevista para octubre.

“El trabajo no deja de ser complejo, no solo por la reorganización, sino por la carencia de recursos para restaurar los fondos y para almacenarlos adecuadamente. En estos momentos las cartulinas, las hojas, el pegamento y el resto de los materiales con los cuales tenemos que trabajar lo ponemos nosotras mismas y son recursos que pudieran garantizarse en función de la preservación de los fondos que tenemos aquí”.

一 ¿Cómo valora el futuro de las hemerotecas ante el desarrollo de Internet y la digitalización de muchos de estos archivos?

一 Pienso que para nada atenta contra la estabilidad de estos servicios. Hay mucha información en Internet, pero el valor de los fondos que aquí se conservan se mantiene. Más que una competencia, creo que es un reto y una oportunidad para poder conservar nuestros archivos, no solo en hemeroteca sino también en los fondos raros y valiosos.

“Hoy, a pesar de estos adelantos, nos llegan muchos usuarios con necesidades muy que no han logrado satisfacer en su búsqueda en internet y recurren entonces a la fuente original, a los periódicos, las revistas. Creo que, en ese sentido, se impone lograr un dominio de toda la información que se tiene en estos archivos y no esperar a que vengan los usuarios, sino lograr una promoción efectiva que cuente los valores documentales de estos servicios de hemeroteca. Igual pienso que más allá de la digitalización siempre que exista el archivo se debe consultar y siempre habrá personas que prefieran el contacto directo”.

一 ¿Qué significa la Biblioteca para usted?

一Mi vida, un lugar donde he construido amistades, donde he crecido profesionalmente y donde espero seguir hasta que pueda. Yo no me imagino lejos de aquí.