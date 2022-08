Caminos accidentados para el Sub-23 de Matanzas

Los matanceros están obligados a ganar los dos partidos frente a Villa Clara el fin de semana en el Victoria de Girón. Foto: Dariel Cruz Estenoz

Los muchachos del equipo de béisbol sub-23 de Matanzas comenzaron con mal paso en el presente Campeonato nacional de la categoría, al ser derrotados en las primeras subseries y tener juegos suspendidos a causa del lamentable accidente ocurrido en la zona industrial de la ciudad cabecera.

En la llave B compiten los bisoños Cocodrilos junto a los conjuntos de Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara, en un certamen de solo 15 partidos en la etapa clasificatoria, y deberán quedar primeros para pasar a la siguiente fase.

Ante unos azucareros muy impetuosos y decididos a separarse del resto, el camino de la clasificación para los nuestros parece lejano, aunque numéricamente posible.

Quedan pocos juegos y el principal rival se mantiene en el sendero victorioso, por lo que solo resta ganar y ganar para conservar la esperanza de sumarse a la élite del torneo.

No obstante, entre los discípulos de Arlex Vázquez destacan algunos nombres que por su desempeño cumplieron con el cometido en esta justa, que no es más que desarrollar sus habilidades en el arte de las bolas y los strikes.

Con el madero en ristre, pasa a liderar el average con 389 Eduardo Parreira, capitán y segunda base del conjunto yumurino, quien brindó sus consideraciones en exclusiva para Girón.

“Es cierto que atravesamos momentos complejos al principio, pues no nos salieron las cosas a la ofensiva y algunos no han aportado lo que se esperaba; pero creo que todavía podemos soñar con la clasificación, aunque las dificultades a la defensa nos golpean.

“Estoy seguro de que podemos recuperarnos, ya que la mente de nosotros está enfocada en ganar y salir del mal momento, con el trabajo de todos y la unidad que mantenemos.

“Creo que lo que más nos afecta es la inexperiencia, la ansiedad que tenemos por hacer bien las cosas y darle la alegría al pueblo de Matanzas, que tanto lo necesita”.

Como líder dentro de un colectivo, las responsabilidades aumentan, pero “Cuadrito”, como todos le llaman, posee el don de aunar voluntades y ser la mano derecha del cuerpo de dirección.

“Desde hace algún tiempo me estoy preparando para este torneo y afortunadamente me están saliendo bien las cosas. Espero seguir así para aportar aún más al equipo, no solo a la ofensiva, sino también en el campo donde asumo varias posiciones según las circunstancias y las necesidades”.

Entre los líderes al bate sobresale Andrys Pérez en el casillero de los jonrones (2) y las carreras impulsadas (6), además de otros en la ofensiva, como Hanyelo Videt, un jugador muy oportuno y paciente en el home plate.

Llama la atención además que Ronney Muñiz, uno de los jugadores más valiosos de este conjunto, no se encuentra en su mejor momento y al cierre de esta nota solo archivaba un jit en 20 veces al bate.

Colectivamente, los matanceros batean para 280, mientras el OBP está en 381 y archivan 24 carreras, en una competencia en la que se han visto disímiles dificultades a la hora de engranar jugadas y demostrar la fuerza al bate.

En la lomita de los martirios podemos mencionar la labor de Haykel Parra en el acápite de Juegos ganados (2) y en promedio de carreras limpias con 0,66, mientras Andy Quesada es el líder en ponches (14).

El staff de picheo posee en conjunto un PCL de 2,70, un WHIP de 1,74, y se convirtieron en la columna vertebral en las pretensiones de avanzar en la tabla de posiciones.

Vale destacar también la actuación más reciente de Yamiel Deulofeu frente a Cienfuegos, donde logró un partido de cero jits cero carreras; el séptimo que se consigue en este tipo de campeonato.

Las matemáticas continúan acompañando a los jóvenes Cocodrilos, esperemos que los dioses del béisbol también y los tropiezos desaparezcan en este ya accidentado torneo.

Lea también: