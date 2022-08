En detalles, ¿Qué sucede hoy domingo en la zona de Supertanqueros?

Helicópteros llevan agua hasta el lugar del incendio para evitar que el fuego se propague. Foto: AP.

Declaraciones de Rolando Isaac Nogueira Castro, especialista Superior en Seguridad Contra Incendios y especialista nacional de Extinción de Incendios, compartidas por Bohemia.

¿Qué sucede hoy domingo?

El primer tanque incendiado, ya se deformó y expulsó su combustible al muro de contención. Debe estar convertido en un amasijo de hierros retorcidos, quemando todo los residuos y el poco combustible que le queda. No debe ofrecer peligro alguno.

El segundo tanque (a la izquierda del primero) quien se incendió en la madrugada del sábado a las 4:00am, es quien genera esa gran cantidad de llamas y expulsa parte de su combustible incendiado al muro. Al estar bajo el efecto de las altas temperaturas y no ser enfriado, el metal sufre el embate del calor y llega al punto de la fatiga, agrietado y con sus planchas retorcidas debe expulsar combustible hacia el interior del muro.

Su peligro es lo que pueda incidir sobre el tanque lateral número tres (a su izquierda).

Tenemos entonces un tercer tanque. Su peligro, y es el mayor peligro hoy, es que está bajo el embate de las llamas del incendio de su vecino, y sumemos que los vientos predominantes, todo el sábado, fueron en su dirección.

¿Qué diferencia hay entre el primer día y hoy domingo?

El primer día, el incendio fue en un solo tanque y había mucho más peligro. Puesto que el tanque incendiado tenía dos tanques alrededor (uno a la derecha y otro a la izquierda); el peligro era compartido a ambos lados y también los esfuerzos por enfriar. De hecho, había que garantizar el enfriamiento de tres tanques.

Además, había una columna de llamas que alcanzó kilómetros de altura y esto se debió a la calma existente y eso ayuda a que el calor se transmita por radiación en todas direcciones. Pero desde la madrugada del sábado, el viento predominante comenzó a cambiar y sopló en una dirección específica, hacia el tanque tres.

Hoy no es así. Ya el tanque uno debe estar casi fatigado y no representa una amenaza. Por ende el tanque que está a su derecha no peligra.

El tanque dos, con abundantes llamas, solamente amenaza a su izquierda, por lo que se pueden concentrar mejor los recursos en una dirección.

El tres es muy peligroso por estar involucrado en la zona de las llamas y de la dirección del viento. Es quien requiere mejor atención.

¿Qué hacer entonces?

Lo primero y lo repito es garantizar un enfriamiento adecuado.

Enfriar un tanque de esos requiere cerca de 100 l/s de agua continuamente. Esto solo es posible con pitones monitores potentes, que tengan una longitud de vuelo del chorro de agua de gran alcance, para llegar al tanque desde distancias.

Calcule usted mismo, 100 l/s en 1 hora de trabajo como mínimo son 360 mil litros de agua. Es imposible e inoperante, garantizar el enfriamiento transportando agua en pipas y camiones. Por lo que debe buscar una alternativa para transportar y garantizar el suministro de agua, y la opción más fiable es el mar.

Hay que hacer esquemas de intercalamiento de agua desde la bahía con bombas potentes que lleven el agua hasta una zona cercana al incendio. Entonces, después podemos hablar de enfriar.

Garantizado el enfriamiento, primero del tanque tres quien tiene mayor peligro, y por ende, del dos que ya está incendiado.

No podemos aplicar espuma al incendio de los tanques, mientras no haya un buen enfriamiento, porque el cliente destruye la espuma. Por eso es importante enfriar. Además conserva la vida del tanque y evita que se deforme.

La espuma se aplica de un golpe y en caso que no haga efecto se anula el ataque y se vuelve a preparar. Porque el hecho es que si la espuma no hace efecto, se gasta por gusto.

En Cuba hay personal preparado, capacitado y con experiencia en la extinción de estos incendios. Los bomberos cubanos tienen conocimientos para organizar y apagar incendios así. Digo esto porque muchos quieren denigrar el trabajo de nuestros bomberos.