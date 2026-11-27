No soy consumidora del género urbano, sí amante del folklore y el rock argentino. Escucho mucho a Mercedes Sosa, Fito Páez, Charly García… Cuando oí a Milo, ese muchacho por primera vez, diciendo esas frases llenas de poesía con giros melódicos sorprendentes en medio de esta crisis global de valores, pensé: “Uy, aún hay esperanza”.

Ese destello inicial, que a más de un purista de la canción de autor podría parecer improbable, destapa el verdadero núcleo de lo que hoy constituye el fenómeno de Milo J. No estamos ante un producto de marketing prefabricado para saciar el consumo voraz de las plataformas digitales, sino frente a una rara avis: un creador joven que, desde los códigos de su tiempo, ha sabido sintonizar con una antena invisible que conecta el pulso de la música urbana global con la hondura de nuestra mejor tradición rioplatense.

En una época donde la industria musical global tiende masivamente a la vacuidad y a la repetición de fórmulas corporativas intercambiables, la propuesta de Milo rescata el valor del relato íntimo, la memoria barrial y la vulnerabilidad. Su lírica no presume de artificios vacíos; duele, reflexiona y evoca con una sobriedad inusual. Hay allí un eco firme de esa estirpe de contadores de historias (los folkloristas que caminaban la tierra y los roqueros que le cantaban a las grietas del sistema) que nos enseñaron que una canción debe ser, ante todo, un documento de época y un refugio espiritual.

El corazón técnico y expresivo de su arte radica en sus giros melódicos. La música urbana comercial suele construirse sobre retículas rítmicas milimétricas, diseñadas para la inmediatez del algoritmo. Sin embargo, cuando este artista quiebra la voz, estira los tiempos o introduce inflexiones que rozan la fibra del lamento folklórico, subvierte silenciosamente la regla.

Ese desvío en la afinación, ese “quejido” contenido y esa manera de frasear casi al borde del abismo emocional nos recuerdan que el sentimiento está siempre por encima de la perfección aséptica. Es la misma libertad expresiva que encontramos en el rubato de un bandoneón o en la garganta rasgada de los grandes intérpretes populares: la melodía no es una línea recta, sino un territorio de confesión.

Comprobar que un artista de su edad logra sacudir las certezas de quienes hemos crecido abrevando en la poesía de nuestra trova y nuestro rock esencial demuestra que el hilo invisible de la música popular sigue intacto. Los instrumentos cambian —las guitarras acústicas y los bombos conviven hoy con sintetizadores y bases electrónicas—, pero la urgencia expresiva sigue siendo exactamente la misma.

Mientras existan jóvenes capaces de detener el ruido del mundo con una frase honesta y una melodía nacida de las entrañas, la esperanza deja de ser una ilusión abstracta para convertirse en un hecho sonoro inapelable.

Las interpretaciones en directo reflejan con nitidez la fuerza de esa atmósfera acústica y vocal.

Que un joven de los márgenes de la música urbana cruce la puerta grande y se alce con galardones tan pesados como la Grabación del Año por “Niño” y, de manera muy significativa, el Mejor Álbum Folclórico por La vida era más corta, en los Latin Grammy, confirma exactamente lo que expongo aquí.

Verlo ganar en categorías de raíz tradicional —y escucharle decir con profunda humildad y asombro que venir del trap y ganar un premio de folklore le “vuela la cabeza”— demuestra que el talento auténtico no traiciona los orígenes, los honra.

Es una hermosa confirmación de que, cuando hay verdad, riesgo poético y respeto por la tierra, la música encuentra su cauce y conmueve al mundo entero. Esa “esperanza” de la que yo hablaba tiene ahora un respaldo rotundo. (Por: María de los Ángeles Horta/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también