Economía

Unión Eléctrica estima afectación de 2 055 MW para la noche de este sábado

15 de agosto de 2026 0 comment
UNE prevé déficit en horario de máxima demanda

Durante la jornada del 14 de agosto, el servicio eléctrico se mantuvo afectado por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas, con extensión de la afectación a toda la madrugada del día 15. El valor máximo de afectación registrado en la víspera fue de 2 200 MW, alcanzado a las 21:50 horas.

La generación de los parques solares fotovoltaicos en el día de ayer —viernes— fue de 4 952 MWh, con una potencia máxima entregada de 770 MW durante el horario de la media.

UNE prevé 1795 MW de afectación

A las 06:00 horas de este sábado, la disponibilidad del SEN fue de 1 035 MW, la demanda de 2 840 MW y la afectación ascendió a 1 800 MW. Para el horario de la media se estima una afectación de 1 650 MW.

Se encuentran fuera de servicio por avería las unidades 5 y 6 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y la unidad 2 de la CTE Felton. Se hallan en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 531 MW.

Unión Eléctrica estima afectación de 695 MW en horario pico nocturno de hoy

Para el horario pico está prevista la entrada de la unidad 5 de la CTE Mariel con 60 MW y la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 80 MW.

Con este pronóstico, la disponibilidad estimada para el horario de máxima demanda es de 1 175 MW, la demanda máxima proyectada es de 3 200 MW, el déficit calculado es de 2 025 MW y la afectación pronosticada para ese periodo es de 2 055 MW, en caso de mantenerse las condiciones previstas.

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Sobre el autor: Cubadebate

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