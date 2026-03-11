Respuesta de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Varadero

A pesar del tiempo transcurrido, los comentarios publicados en esta sección continúan reafirmando la tesis de que la escasez de agua potable en zonas urbanas sigue siendo el planteamiento más recurrente de los lectores. Así lo expresa en su misiva Miriam González Rojas, vecina de la calle 5ta, No. 1617, entre 16 y 17, reparto Costa Azul, Consejo Popular de Boca de Camarioca, municipio de Cárdenas.

Revelamos ahora la respuesta del ingeniero Miguel A. Correa Gallego, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Varadero, quien expone detalladamente las valoraciones al respecto.

“El creciente déficit de energía eléctrica en los últimos tiempos ha provocado inestabilidad en el servicio de agua potable a nuestros usuarios, pues las fuentes de abasto funcionan con electricidad. En consecuencia, las afectaciones diarias en el campo de pozos sobrepasan las 21 horas, como promedio.

“Para lograr estabilidad en el bombeo y, por ende, que el líquido llegue a todos los clientes, desde las referidas fuentes de abasto, se deben bombear 60 litros por segundo (l/s). En la actualidad, poseemos un grupo electrógeno que respalda otro equipo con capacidad para impulsar el agua a 30 l/s, más dos fuentes que se sostienen con paneles solares, cuya energía es aprovechada para el bombeo de 10 l/s cada una, y cobertura para 10 horas, como promedio diario, de acuerdo con la intensidad del sol. Cuando coinciden las tres fuentes al máximo de explotación, la capacidad asciende a 50 l/s.

“En este panorama, el reparto Costa Azul, en Boca de Camarioca, donde reside González Rojas, constituye la zona más afectada, al ubicarse en el perímetro más lejano de la red de distribución. Es por ello que cualquier anomalía en el servicio perjudica de inmediato a los lugareños. “La estrategia para suplir el evidente déficit en este enclave la realizamos con el envío de carros cisterna, sirviendo a cada uno de los afectados cantidades mínimas del líquido en sus domicilios.

En la coordinación del trabajo resulta indispensable el apoyo de la presidenta del Consejo Popular, encargada de reportar las zonas que se deben abastecer. “Hasta que no logremos la estabilidad del servicio eléctrico, capaz de impulsar los 60 l/s requeridos, continuaremos empleando el servicio de agua potable mediante pipas, además de las alternativas ya citadas. “Comprobamos, en la documentación del área de Atención a la Población de nuestra Empresa, que no existe el reporte de la remitente”.

Agradecemos la respuesta de Correa Gallego a la lectora de Apartado 1433. No obstante, le expresamos que cada ciudadano posee el derecho constitucional de remitir sus planteamientos a donde estime pertinente. En el caso de marras, decidió hacerlo a un Órgano de prensa.

