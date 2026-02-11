De Matanzas

Convocan al estudio de Idiomas en Unión de Reyes

La Escuela de Idiomas Antón Chejov, en Unión de Reyes continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad al convocar a la matrícula del curso de Inglés, primer nivel, disponible hasta el 16 de febrero.

Las inscripciones la realizan en la Facultad municipal, contigua a la Casa de Cultura. De acuerdo con su directora, María Isabel Luis Denis, el dominio de un idioma extranjero resulta imprescindible en los tiempos actuales. “El inglés es una puerta al conocimiento, a la tecnología y al intercambio cultural, elementos esenciales para el desarrollo local”, expresó.

La organización del curso responde a las dinámicas del territorio, con matrícula en horario matutino y clases en las tardes, lo cual favorece la asistencia de personas vinculadas al sector laboral. La directiva destacó, además, la preparación del claustro docente para garantizar una enseñanza de calidad.

Para matricular, se exige la presentación de documentos básicos como fotocopia del título, carta del centro de trabajo, foto tipo carné y carné de identidad. La iniciativa refuerza el acceso al aprendizaje de idiomas como motor de crecimiento individual y colectivo.

