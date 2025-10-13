Sociedad

Lamentan fallecimiento del poeta cubano Domingo Alfonso

13 de octubre de 2025 0 comment
Poeta cubano Domingo Alfonso. Foto: Tomada de CMBQ Radio Enciclopedia.

En la tarde del domingo 12 octubre falleció en La Habana, a la edad de 90 años, el destacado poeta cubano Domingo Alfonso.

Nacido el 10 de septiembre de 1935 en Jovellanos, Matanzas, se graduó de arquitecto en la Universidad de La Habana, profesión que compartió con su vocación literaria.

Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, su obra combinó el tono erótico, lo romántico y lo existencial con una mirada dirigida al hombre común, rasgos que lo singularizaron dentro de la denominada Generación del 50, a la cual perteneció.

Entre sus títulos fundamentales se encuentran Sueño en el papel, Poemas del hombre común, Historia de una persona, Libro de buen humor y Esta aventura de vivir.

Poemas suyos fueron traducidos a los idiomas inglés, francés, alemán, italiano, ruso, portugués, danés y sueco, e incluidos en varias antologías nacionales e internacionales.

Fue además un fecundo compositor musical, creador de más de cien boleros y canciones.

Su cadáver será velado en la funeraria de Marianao y su ceremonia de inhumación tendrá lugar a las 2:00 p.m. del lunes 13 de octubre

Lleguen a sus familiares y amigos nuestras condolencias.

Sobre el autor: Cubadebate

