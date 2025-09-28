Más de 15 cederistas reciben condecoraciones por el aniversario 65 de los CDR

Con motivo al 65 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se entregaron más de 15 condecoraciones a cederistas destacados. La cita tuvo lugar en la Sala de Conciertos José White, donde se reunieron miembros de diferentes organizaciones de la provincia para honrar a los galardonados.

La ceremonia estuvo presidida por Antonio Victor González Imbert, miembro del Buró político encargado de la esfera política e Ideológica del Comité Provincial del PCC, y Norlenis Serpa Santos, Coordinador Provincial de los CDR. Además estuvieron presentes otras organizaciones políticas y de masas del territorio.

Para la ocasión se otorgó la medalla por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio, así como la Distinción 28 de Septiembre, galardones que reconocen la destacada labor de los cederistas. También el Buró Provincial del Partido otorgó un reconocimiento a los CDR de la provincia y el municipio.

Norlenis Serpa Santos, su coordinador provincial expresó que han sido muchas más las actividades realizadas en los últimos días en espera del 65 aniversario, el cual está dedicado al cederita mayor, el comandante en jefe Fidel Castro. Asimismo, destacó que el día 28 tendrá lugar el acto nacional en Ciego de Ávila, donde Matanzas recibir la condición de provincia destacada.

“Se ha dado una mirada por dentro a la organización para ver lo que nos falta, principalmente la política de cuadros y lograr la movilización de las personas en la solución de muchos problemas presentes hoy en los barrios”, declaró el directivo.

El encuentro culminó con las presentaciones de baile y música llevadas a cabo por los estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte de la provincia Alfonso Pérez Isaac, mostrando así el talento joven matancero.