Avanzan a buen ritmo obras del parque fotovoltaico Cárdenas 5

Un notable avance en la ejecución de la obra del parque fotovoltaico Cárdenas 5 fue constatado in situ por el Primer Secretario del Partido Comunista en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, durante un recorrido de verificación por el emplazamiento donde se confirma el cumplimiento de los acuerdos previos y se asegura que la inversión esté concluida para finales de octubre.

La Unidad Constructora Militar No. 4, a cargo de la ejecución de la obra, demostró en los últimos siete días un ritmo acelerado en la instalación de las mesas de soporte y el montaje de los paneles solares, lo que ha impulsado significativamente el progreso de esta crucial inversión para el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Durante la visita de chequeo, se destacó que el cronograma se cumple sin dificultades, un factor clave que garantiza la fecha prevista de terminación. Este ritmo se ve favorecido por la incorporación al proyecto de varias empresas especializadas, entre ellas Copextel y otras procedentes de la provincia de Villa Clara, las cuales tienen a su cargo el montaje del equipamiento de informática, corrientes débiles y demás dispositivos tecnológicos indispensables para la puesta en marcha del parque.

De forma paralela, avanza de manera satisfactoria la construcción de las zanjas para las instalaciones de las líneas de transmisión que conectarán el parque al SEN, así como otras de menor diámetro para los servicios auxiliares.

Sabines Lorenzo elogió la organización y la disciplina con la que se ejecutan los trabajos, destacando que «esta agrupación de fuerzas constituye un ejemplo» de eficiencia y dedicación, en línea con la estrategia del país de impulsar las fuentes de energía renovable y contribuir a la soberanía energética nacional.

(Con información de Alexei McIntosh)