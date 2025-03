Prosiguen intervención en las márgenes del San Juan

Este miércoles 5 de marzo en la tarde diferentes factores se reunieron en la calle Comercio, en las márgenes del Río San Juan para chequear la intervención en dicho barrio vulnerable.

Con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales y pobladores de la zona, en la base de pesca a la sombra del puente de Tirry, se conversó acerca de lo que se ha avanzado y lo que queda por hacer.

Desgraciadamente lo segundo supera lo primero. En estos últimos tiempos ha golpeado mucho la falta de combustible y la baja disponibilidad de áridos.

En el pasado 2024 en esta barriada fluvial se laboró como parte de las obras por el 330 aniversario de la fundación de Matanzas. Ahora se retoman los quehaceres de a poco, porque aún resta bastante por hacer hasta que se concluya la intervención.

Actualmente se llevan a cabo o se proyectan reparar tres asentamientos y dos ciudadelas; algunos de estos son restauraciones completas y otras parciales, según expresó la representación de los factores alli presentes. A la vez se busca la construcción de depósitos que funcionen como basureros.

Esto forma parte de los reclamos de los vecinos del lugar, no obstante, esto no solucionará mucho si los carros de recogidas de deshechos no adelantan hasta el interior de Pueblo Nuevo y solo transita por las avenidas principales como Tirry o San Luis, como ocurre ahora mismo.

