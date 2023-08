Rumba, jazz y son para ponerte a gozar en un teatro neoclásico

De Alto Cedro voy para Macaney y de ahí para el Teatro Sauto. Chan Chan, con su guayabera y sus zapatos lustrados y ese olor a dandy que da la mezcla del perfume y del tabaco, hizo su aparición en la segunda noche del Festival Varadero Josone: rumba, jazz y son.

La velada la abrió el Grupo Compay Segundo, conjunto que homenajea a ese espíritu gozón de la cubanidad que nos cantó que cuando estás tú cerca, a Chan Chan se le «cae la babita», porque hasta a los dandys se le aflojan las piernas cuando el son suena.

Fotos: Raúl Navarro

***

Este verano que el calor parece querer no sacarte de frente del ventilador, un grupo que se llame The Heat Transfer (transferencia de calor) parece casi una burla a la lógica. Sin embargo, muy poco cubano sería aquel que cuando la música se siente, por lo menos no zapatee un poco en el lugar.

Fotos: Raúl Navarro

Dicho conjunto joven de jazz cardenense les correspondió continuar la noche. Como explicó Pedro Pablo Cruz, presentador del espectáculo, forman parte de los invitados locales que se invitaron a la festividad.

Los muchachos ofrecieron disímiles temas donde fusionaron las sonoridades más clásicas del jazz con influencias del latín y de los ritmos cubanos más arraigados.

***

Este 22 de agosto cumpliría años Pacho Alonso, una de las figuras trascendentales de la música popular bailable del siglo XX. Su familia que toma forma de una orquesta: Pachito Alonso ( su hijo) y sus Kini Kini, y Christian y Rey ( sus nietos) le rindieron homenaje como debe hacerse a quien a tanto isleño levantó de la silla, a base de clave cubana, de pasillos y marcar en el lugar.

Fotos: Raúl Navarro

La orquesta compartió canciones clásicas suyas y otras más modernas. Pusieron a recoger café al público con ese ritmo tan oriental y tan cubano como el Pilón.

***

Para cerrar con lentejuelas, tacones y salsa actuó Haila María Mompié y su Orquesta. Ella agradeció que la invitaran al Festival y que siempre era un lujo presentarse en Teatro Sauto.

Fotos: Raúl Navarro

Desde el bolero, la canción romántica tan popular en el país, a sonoridades más, como se diría, para mover el esqueleto y la vida, signaron la presentación que ofreció Haila para la audiencia que la acompañó tarareando sus temas más conocidos o bailando como si mañana no hubiera que ir a trabajar.