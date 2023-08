Al Saudi Pro League: una nueva constelación de estrellas

Ya sea movidos por las ganas de brillar en otra región geográfica, por las ansias de hacer una temporada tranquila en una liga de nivel medio sin la presión o el constante escrutinio del público, o por la nimiedad de cobrar un salario extratosféricamente grande, los futbolistas ahora ponen rumbo a la Al Saudi Pro League: Arabia Saudí es la nueva constelación de estrellas del fútbol mundial.

El fútbol profesional de élite aterrizó allí con la rendición del astro portugués Cristiano Ronaldo ante los nobles 200 millones de dólares que le ofreció el Al Nassr por dos temporadas.

La gentileza de los clubes saudíes no tiene límites; a diferencia de los europeos, no están sujetos al reglamento financiero de la Uefa, lo que significa que no hay límites a los salarios que se ofrecen para atraer a los mejores jugadores de Oriente Medio.

A esto hay que sumar el hecho de que a principios de junio el Ministerio de Deportes de Arabia Saudí anunció que el Fondo de Inversión Pública del país se hizo con el control de Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr y Al Hilal, cuatro de los principales clubes, a la par que el gobierno se dispondría a reactivar un plan para privatizar otros clubes deportivos estatales.

Al frente de ese plan de privatización figura el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Según sus declaraciones a la prensa, su intención es que los ingresos de la Al Saudi Pro League alcancen los 440 millones de euros anuales en 2030, desde los 110 actuales, y confía en que el valor de mercado aumente a casi 2 mil millones en el mismo período.

Dicho esto, no es difícil imaginar por qué, después de que Ronaldo abriera las puertas, tantas estrellas del fútbol mundial hayan llegado a Arabia.

La partida de talentos hacia territorio saudí podría desequilibrar la balanza competitiva, nivelar la jerarquía establecida y remodelar los paisajes del fútbol continental.

Benzema, Kanté, Neves, Koulibaly, Mendy, Brozovic, Firmino, Fabinho, Henderson… son solo algunos nombres de jugadores que abandonaron Europa y se subieron al barco destinado a arrancar este fin de semana.

La Saudi Pro League 23/24 empieza en plena ebullición, con un gran poderío financiero y el sueño de conseguir lo que muchos intentaron sin éxito: derrocar al Viejo Continente como potencia del fútbol mundial.

Con los sauditas, la incetidumbre es cada vez mayor; a diferencia de la MLS, la Premier Rusa o la Superliga China, en Arabia han conseguido conquistar a jugadores en su madurez futbolística y esta situación parece no tener final gracias a la ausencia de límites financieros.

¿Serán capaces, desde ese territorio, de seguir atrayendo a las estrellas de Europa? Esperemos pacientes el devenir de esta nueva constelación de estrellas. (Por Carlos Javier Prado Porcena)