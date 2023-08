¡A su pueblo! Eso tenía Fidel (+ Fotos)

El Fidel que conoció el destacado analista y político español, Ignacio Ramonet, “no paraba de pensar, de cavilar. Siempre alerta, siempre en acción, siempre a la cabeza de un pequeño Estado mayor —el que constituían sus asistentes y ayudantes— librando una batalla nueva. Siempre con ideas. Pensando lo impensable. Imaginando lo inimaginable. Con un atrevimiento mental espectacular.

“Una vez definido un proyecto, ningún obstáculo lo detenía. Su realización iba de sí. ‘La intendencia seguirá’ decía Napoleón. Fidel igual. Su entusiasmo arrastraba la adhesión. Levantaba las voluntades”.

A tal punto que, algunos, todavía hoy hablan del “misterio”, el “aché”, el “ángel” o el “hechizo” de Castro.

Dijo Fidel: “Si salgo, llego; si llego, entro; si entro, triunfo”; y en poco menos de tres años, el Ejército Rebelde asumía el poder. Convocó a alfabetizar en un año a aquella Cuba que no sabía leer ni escribir; y antes de que el 1961 desprendiera las últimas hojas de su calendario, él declaraba el país como Territorio Libre de Analfabetismo. Aseguró que la «fruta» no maduraría ni caería en manos de los imperialistas; y así fue, desafiando, victorioso, 10 administraciones de la Casa Blanca.

Tras sus continuos éxitos como guía del nuevo proyecto revolucionario, la gente empezó a preguntarse: ¿qué tiene Fidel?, ¿cuál es el misterio del líder de la Revolución cubana?, ¿cómo se las ingenia para lograr todo o casi todo lo que se propone? ¡A su pueblo! Eso tenía Fidel.

***

Fidel junto a trabajadores del contingente Blas Roca, 6 de noviembre de 1988. Foto: Archivo Cubadebate.

Ante la posibilidad de que alguien lo acusara de demagogia por decir: “este pueblo bien merece todo un destino mejor, bien merece alcanzar la felicidad que no ha logrado en sus 50 años de República; bien merece convertirse en uno de los primeros pueblos del mundo, por su inteligencia, por su valor, por su espíritu”; aquel 1 de enero de 1959, en el Parque Céspedes, de Santiago de Cuba, recordó que su fe en el pueblo la había demostrado desde mucho antes e inculcado a sus compañeros.

***

Fidel saluda a los alfabetizadores en la concentración en la Plaza de la Revolución «José Martí», para proclamar a Cuba, Territorio Libre de Analfabetismo, el 22 de diciembre de 1961. Foto: Sitio Fidel Soldado de las Ideas.

Esa vocación fidelista de servicio a la gente resulta muy nítida en los días de la Caravana de la Libertad por las diferentes provincias. Entre las declaraciones más hermosas del Comandante a su pueblo, la que aconteció en el Balcón de la Sociedad “El Progreso”, de Sancti Spíritus. Una lección de liderazgo para todos los tiempos.

«Para saber lo que el pueblo quiere, no hay más que venir a hablar con el pueblo, y esa será siempre nuestra línea de conducta; y el día en que yo no pueda pararme delante del pueblo, el día en que no pueda discutir con el pueblo, ese día para mí habrá terminado toda misión y toda función de carácter público».

«El pueblo sabe que lo que tenemos, por encima de todo, es honradez; que por el camino aprenderemos a hacer las cosas lo mejor posible, a hacer las cosas escuchando las opiniones de los que saben, poniendo siempre el oído al mandato y al sentimiento de nuestro pueblo».