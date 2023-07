Incumplimiento de producción cañera impacta en plan de la economía

Al realizar el análisis sobre el cumplimiento de los objetivos generales y las metas del Plan de la Economía para el año 2023 por las empresas subordinadas al OSDE AZCUBA, trascendió el aporte de 2 873 millones de pesos a la economía nacional al cierre de junio, teniendo en cuenta el incumplimiento del plan de producción azucarera.

El trabajo de la Comisión Agroalimentaria este lunes contó en la jornada de la tarde con la presencia del vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa.

Julio Andrés García Pérez, presidente de la OSDE AZCUBA, presentó el informe a los diputados y destacó que en cuanto al proceso de planificación, organización y ejecución de la zafra, la producción de caña, la producción de derivados y alimentos, su ejecución práctica ha estado alejada de lo previsto en el plan de la economía.

Dijo que, en primer lugar, por cuestiones externas al sector que han impactado en su realización, como el bloqueo, la falta de combustibles y energía por periodos prolongados en etapas óptimas como marzo-abril, y no poderse financiar los insumos de la producción.

Como problemas internos señaló la capacidad organizativa y de gestión que bajo las mismas condiciones unas empresas avanzan y otras no pueden, la organización para enfrentar el delito y las ilegalidades, la disciplina técnica y tecnológica vinculada a la arrancada y terminación de los pelotones, la quema de la caña, pérdidas en cosechas, rigor en el mantenimiento industrial, equipos rotos, entre otros temas.

Estos problemas han ocasionado una involución en el sector, dijo, y argumentó que se aprecia un sistema de trabajo inestable y pérdida de rigor en el trabajo diario.

Informó que para la preparación de la próxima zafra 2023-2024 el plan financiero se cumple hasta la fecha a un 18% y que no fue posible disponer de fertilizantes y herbicidas para la atención a los retoños.

Se realizó el conteo de cepas en el mes de mayo y, para el segundo semestre del año, se organizó la producción de meladura para el consumo humano y la producción de aguardiente, planificándose que participen en la campaña hasta 16 centrales azucareros, que molerán hasta 900 000 toneladas de caña para producir entre 65 y 75 mil toneladas de meladura. Se prevé comercializar más de tres millones de cajas de aguardiente.

Subrayó que todos estos centrales entregarán, a su vez, electricidad al sistema electroenergético nacional.

En la próxima contienda, el grupo se proyecta moler con 23 centrales y con un rendimiento industrial aproximado de 8.04%.

Trabajo en comisiones Asamblea Nacional. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

En cuanto al impacto de las 93 medidas para salvar la zafra, el Presidente del Grupo Azucarero valoró que aun cuando no en todos los lugares se logra un aprovechamiento de esas medidas, de manera general están teniendo un impacto positivo, sobre todo en el corte manual y la eficiencia energética.

Sobre las perspectivas para la recuperación del sector, dijo que se implementan 52 proyectos de colaboración extranjera, con posibilidades de multiplicar esta cifra hasta finales de año.

Durante el debate este lunes, un diputado por Rodas significó que una dificultad o «cuello de botella» para la actual y la futura zafra es el precio centralizado del azúcar y de la caña, lo cual impone un reto para la fuerza laboral de los centrales, que no recibe buen salario y migra hacia otros sectores.

Otro diputado por el mismo municipio cienfueguero se refirió a que recuperar el sector no es sólo recuperar los centrales sino también el medio rural en el que está enclavado y en el que conviven los trabajadores y sus familias.

Un diputado por Quemado de Güines se refirió al programa para impulsar el desarrolllo del ambiente rural y sugirió políticas públicas municipales para atender estas comunidades.

Un diputado por el municipio Primero de Enero consideró que falta exigencia por parte de los cuadros de Azcuba para garantizar la producción y subrayó que se necesita tener capacidad de convocatoria para movilizar a las comunidades en función de los intereses del sector.

Por su parte, Félix Duarte Ortega, diputado por Ciro Redondo, dijo que se debe reconocer que hay problemas objetivos como la falta de recursos e insumos, pero también subjetivos. «Se han producido problemas organizativos, de gestión y de dirección desde la base productiva hasta instancias superiores».

El sistema de trabajo que tiene el grupo ha demostrado deficiencias, aseguró, e insistió en frenar el éxodo de trabajadores buscando incentivos y maneras más eficaces de atender a los trabajadores.

Cómo certificar las semillas y aprovechar al máximo las jornadas de trabajo en el campo, es ahí donde debemos enfocarnos, dijo Duarte Ortega, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Jefe del Departamento Agroalimentario.

Asimismo, apuntó, se debe hacer un uso más eficiente de la ciencia y la tecnología, y de la tracción animal, para preparar los campos de caña.

Trabajo en comisiones Asamblea Nacional. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

Al finalizar la jornada, Salvador Valdés Mesa afirmó que el incumplimiento de la zafra tiene un impacto importante en la economía nacional, en un año en el que nos hemos planteado alcanzar resultados superiores.

Afirmó que debemos revertir la tendencia en la recuperación cañera. La caña todavía no monta adelante, son necesarios los herbicidas y los fertilizantes, pero sin renunciar a la mecanización del corte de caña debemos utilizar también todos los métodos y vías alternativas para garantizar la producción, insistió.

En los últimos años hemos decrecido la producción cañera y eso tenemos que revertirlo, porque no solo perdemos el azúcar sino también todos sus derivados, incluido el ron, uno de nuestros principales rublos exportables.

«Más de 500 comunidades dependen de este sector», comentó y argumentó que en la estrategia de desarrollo local e integral debemos tener en cuenta todos los intereses que tributen al desarrollo de los municipios. «Hay que trabajar mucho más y producir», enfatizó.

A veces el contrato constituye en un instrumento para legalizar el delito

Trabajo en comisiones Asamblea Nacional. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

Como parte de los debates previos al I Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, los diputados reunidos en la comisión de Asuntos Económicos, analizaron los resultados de las acciones de control realizadas por la contraloría General de la República al Presupuesto del Estado, así como la situación que presenta el completamiento de los auditores en el país.

Sobre estos temas, el vice contralor general Reynol Pérez Fonticoba dijo que durante el período se ejecutaron 113 sesiones de control. “En realidad es una cifra pequeña para el universo de entidades presupuestarias que cuenta el país pero nos permite desde la planificación y de la selección de sectores y entidades poder ofrecer una panorámica de lo que nos está ocurriendo con la gestión y el control del presupuesto”.

El directivo explicó que estas auditorías tenían como propósito general verificar el fortalecimiento de la gestión de los presupuestos, el fomento de la cultura tributaria y el control fiscal.

Se informó que el 77% de las auditorías realizadas tuvieron calificación de deficiente. “Eso nos da la medida de que no hemos avanzado lo necesario en el control de los recursos presupuestarios. En el 18,6% de las entidades visitadas se detectaron características de presuntos hechos delictivos que están en un proceso de documentación y de presentación ante la Fiscalía General de la República. Estos presuntos hechos delictivos se concentran en unidad presupuestada de los gobiernos de La Habana, Camagüey, Granma y Guantánamo”.

Al comentar sobre la tipología de los hechos comentó que se tratan, en lo fundamental, pagos indebidos realizados al sector no estatal de obras constructivas no terminadas, la reparación de equipos automotores que no tiene la calidad requerida y la compra de equipos informáticos de dudosa procedencia.

Llamó la atención que lamentablemente muchas veces el contrato se constituye en un instrumento para legalizar el delito, “y lo podemos afirmar categóricamente: donde quiera que hay un hecho adictivo que hemos detectado hay un contrato elaborado, un contrato que tiene miles de irregularidades y que tratan de legalizar esa operación”.

Advirtió, a la vez, que se percibe una tendencia de utilizar los recursos de la contribución territorial para el desarrollo local para obras que no están en los planes de inversiones y que clasifican como reparación y mantenimiento.

En otro momento de la tarde se informó sobre el completamiento de la plantilla de auditores. En la actualidad hay 6 162 ejerciendo esta responsabilidad, cifra que representa un decrecimiento de 390 profesionales. “Las principales causas de esta situación son las jubilaciones y los movimiento hacia otras actividades o entidades. Esto ha provocado una reducción significativa en la capacidad auditora. Este año se han realizado 545 acciones menos de lo planificado”.

Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República comentó la compleja situación económica nos obliga hacer un uso más racional y disciplinado de los recursos. “El sistema de control no es solo contra el delito, sino que busca la eficiencia, la disciplina y el orden en las entidades”.

¿Cómo marcha la inversión extranjera en el comercio mayoristas y minorista?

Trabajo en comisiones Asamblea Nacional. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

Al cierre del primer semestre 2023, el sistema del Comercio Interior ha recibido 43 visitas de 15 países, con intereses de negocios en las diferentes modalidades de inversión y de comercialización, informó a la comisión de Atención a los Servicios la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.

Entre los proyectos priorizados, dijo, está la creación de cinco empresas mixtas para la comercialización mayorista – minorista de productos varios y tres Contrato de Asociación Económica Internacional (AEI) para la comercialización mayorista de alimentos y dos proyectos a desarrollarse en ambas modalidades.

Dilación de los términos por las entidades que realizan trámites y expiden documentos exigibles, morosidad en la actualización del dominio de inmuebles, limitada experiencia en el desarrollo de la actividad e incertidumbre en cuanto a la efectividad del esquema financiero aprobado, son de las principales incidencias en la gestión de proyectos de negocios identificados de acuerdo con la ministra de Comercio Interior.

Yamile Alvarez, representante de la Cadena de Tiendas Caribe dijo que han avanzado en los contratos de administración. Ejemplificó que las tiendas Agua y Jabón, Mango o las boutique son ejemplos de estas nuevas formas de gestionar el comercio.

Sobre este tema estratégico para el desarrollo social y económico del país, el diputado por Esmeralda, Camagüey , Pablo Fernández Martínez alertó que la población tiene muchas expectativas sobre el impacto que pueda tener en el desarrollo del país la inversión extranjera.

Trabajo en comisiones Asamblea Nacional. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.