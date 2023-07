Refrescar en el verano -por cierto, muy caluroso por estos días- por lo general representa la oportunidad

de participar en varios eventos convocados en las áreas de playa, parques, solares yermos, etcétera, la mayoría convocados por el Inder y las organizaciones, en especial, el Movimiento Obrero, para que todos la pasen bien en el lugar donde se encuentren, ya sea en juegos de voleibol, baloncesto, pelota, fútbol y otros deportes, o en juegos tradicionales, incluidos los siempre atractivos patines. Universo deportivo les presenta algunas de estas actividades.



ACCIONAR DE MÚSCULOS

Resulta difícil hallar donde estacionar de forma tranquila por estos días en la playa El Tenis, porque los

profesores de los cuatro combinados deportivos de la ciudad no se detienen y, en constante movimiento,

desde el sábado último, invitan a niños, jóvenes y adultos a ser protagonistas de juegos tradicionales y de

habilidades, así como en los movimientos técnicos de balones y pelotas. Las iniciativas son varias, pero todas atrapan hasta a los menos arriesgados a demostrar sus cualidades atléticas. Incluyen hasta coreografías deportivas y composiciones gimnásticas. Hubo, además, exhibiciones de lucha grecorromana

y libre, boxeo, judo, karate y de otras artes marciales, para deleite de los presentes. El disfrute abarcó el

baloncesto 3 X 3, béisbol de cinco y voli de playa, entre otros. No menos interesante es la búsqueda del

tesoro escondido, donde los mayores no se quedan sentados o en la playa, sino que se convierten en

buscadores habituales, como sus hijos y nietos. Pero lo importante es, reitero, pasarla bien, por lo que no

se quede en casa, acuda con la familia.

CICLISMO ESCOLAR

Hasta el próximo día 19 se desarrollan las competencias de ciclismo correspondientes a los Juegos

Escolares Nacionales-2023, en las que Matanzas participa con un nutrido grupo de pedalistas de ambos

sexos. Esta disciplina tiene por sede a la ciudad del Guaso, Guantánamo, en el extremo más oriental de

Cuba. De igual forma intervienen atletas juveniles, la mayoría con experiencia en estas lides. Las

escolares son Vanesa Hernández, Alexandra Arencibia y Antonieta Hernández. Y los varones, Brian

Guardado, Ronel Barrera, Leandro García y Noel R. Álvarez. En calidad de juveniles asisten, Lianni R.

Mora y Caridad Martínez, y ellos son Carlos M. Montes de Oca, Denis A. Amador y Yan Carlos Olivares.

Como entrenadores fungen Maurice Espinosa y Alejandro García, y Pausides Padrón en calidad de

mecánico. Mario “Mayito” Hernández está al frente de la delegación.



BÉISBOL DE BARRIO

Como en cada barrio hay cientos de deportistas, claro que el beisbol no puede faltar, por lo que integran

sus equipos, y estos se enfrentan en cada ocasión que pueden. Por ejemplo, el del Estero, nombrado Ojo

de Agua, enfrentó y venció al del Paseo Martí con marcador de 5-4, con éxito para el lanzador Alejo Díaz.

El seleccionado Jaiba I se impuso a Jaiba II con pizarra de 3-2, con triunfo para Aldo Betancourt. En

fútbol para todas las edades, Bachichi igualó a cuatro goles con el once de Matanzas, mientras que el de

Los Mangos doblegó al de La Playa 3 goles por 2.

(Por: Por Evangelio V. Molina Alemán)